Mislim, da ne obstaja teorija zarote v tej smeri. Čeprav nekateri sumijo v smeri vplivanja na vreme, ne vidim niti najmanjšega razloga, da bi nas kdo hotel jeziti s tem, da bi bilo ravno za konec tedna vreme bolj spremenljivo ali deževno. Tudi če bi se nekako dalo vplivati na to, bi zahtevalo preveč sredstev in napora, da bi se splačalo. Samo zaradi tega, da bi se nam nekdo v brk smejal, ko bi iz tedna v teden obupavali in se jezili, kako lahko ravno med petkom in nedeljo tako pogosto dežuje. Tako da ne obupavajte, nič se ne skriva za tem, ni teorije zarote. Vreme je še vedno ena od naših želja in zahtev najbolj neodvisnih stvari, ki se dogajajo na Zemlji. Čeprav imamo kdaj občutek, da se je zarotilo proti nam, to ni res. Odvisno je samo od določenih fizikalnih dejstev, pogojev, ki vrtijo ta naš svet. Lahko obupavamo nad njim, a to ne bo prav nič pomagalo. Lahko se nam smeje, ker nam tako ugaja, ker poteka po naših željah, ja, uživajmo v tem, ne pa da razmišljamo, da se bo enkrat to končalo in nam bo šlo vreme spet na živce. Kajti redko je tako slabo, da bi zaradi tega resnično trpeli.

Saj nekako se posledice popravijo, vendarle smo drug do drugega kolikor toliko solidarni, če nekomu vreme vzame. Zato v večini primerov nima smisla, da smo obremenjeni s tem, kakšno bo vreme. Že tako smo obremenjeni s preveč stvarmi, na vreme pa res ne moremo vplivati. Bodimo pošteni in se vprašajmo, kolikokrat nam vreme resnično prekriža račune, kolikokrat pa smo sami vzrok, da ne speljemo česa, kar smo si zadali.