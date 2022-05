»Širitev Nata in približevanje zavezništva našim mejam ne bo naredilo sveta in naše celine bolj stabilne in varne,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Pri tem je poudaril, da bo vse odvisno od tega, kako bo potekal proces vstopa v Nato in v kolikšni meri se bo njegova vojaška infrastruktura približala ruskim mejam.

»Dobava orožja Ukrajini s strani Natovih članic, usposabljanje njenih sil za rabo opreme z Zahoda, pošiljanje plačancev in vojaške vaje v bližini naših meja povečujejo verjetnost neposrednega konflikta med Natom in Rusijo,« je dejal namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Nekdanji predsednik Rusije je ob tem dodal, da vedno obstaja tudi nevarnost, da tak konflikt preraste v jedrsko vojno.

Finski predsednik Sauli Niinistö in premierka Sanna Marin sta danes podprla članstvo Finske v zvezi Nato ter se v skupni izjavi zavzela, da mora Finska čim prej zaprositi za članstvo v zavezništvu. Uradno odločitev o tem naj bi Finska objavila v nedeljo.

Finska ima z Rusijo 1.300 kilometrov dolgo mejo, njeno politično in javno mnenje pa se je dramatično spremenilo v prid članstva, potem ko je Rusija 24. februarja pričela z invazijo v Ukrajini.