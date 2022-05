Na pogrebni slovesnosti, ki se je je udeležilo več tisoč ljudi, je Abas poudaril, da skupne preiskave nočejo, »ker je bil zagrešen zločin, ker jim ne zaupamo in ker se bomo nemudoma obrnili na Mednarodno kazensko sodišče, da bi pravno preganjalo zločince«. Izraelski predsednik vlade Naftali Bennett je Abasove obtožbe zavrnil.

Abasov svetovalec Husein al Šejk je na Twitterju zapisal, da Izraelu ne bodo izročili krogle, ki je ubila novinarko. Izraelske oblasti so po navedbah dpa predlagale, da bi bili palestinski in ameriški predstavniki lahko navzoči pri njeni preiskavi. S primerjavo orožja in izstrelka je sicer z veliko verjetnostjo mogoče ugotoviti, iz katerega orožja je bila ustreljena.

Pripadniki izraelske vojske so novinarko ubili v sredo, so sporočili iz Al Jazeere. 51-letnica je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega. Palestinsko zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da je bila Širin Abu Akleh ustreljena v glavo. Po incidentu so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je malo za tem umrla.

Poleg pokojne novinarke je bil v bolnišnično oskrbo sprejet še producent Al Jazeere Ali Al Samudi. Fotograf francoske tiskovne agencije AFP, ki je bil prisoten v begunskem taborišču v času streljanja, je potrdil, da je Širin Abu Akleh nosila novinarski zaščitni jopič z oznako »press«, ko je bila ustreljena.