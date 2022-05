»Pripravili smo se na tako situacijo,« je Habeck po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes dejal v bundestagu. Kot je pojasnil, bo trg z alternativnimi viri energije poskrbel za izpad, ki ga bo povzročila manjša dobava iz Rusije. Ob tem je dodal, da je razširitev obnovljivih virov energije zdaj predpogoj za varno nemško prihodnost.

Je pa Habeck pozneje na novinarski konferenci Rusijo obtožil, da energijo uporablja kot orožje: »Stanje se približuje vrelišču, saj se energija na več načinov uporablja kot orožje.«

Iz vladnega odloka, ki je bil po naročilu ruskega predsednika Vladimirja Putina objavljen v sredo zvečer, je razvidno, da ruski energetski velikan Gazprom ne sme več poslovati z 31 podjetji iz ZDA, Velike Britanije in EU.

Po navedbah dpa gre večinoma za podjetja, ki skladiščijo zaloge zemeljskega plina in upravljajo z različnimi plinovodi. Sankcije so tako doletele tudi upravljavca s poljskim delom plinovoda Jamal, ki vodi iz Rusije v Evrope. Rusija je sicer pred tem že ustavila dobavo plina na Poljsko.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes dejal, da sankcije pomenijo, da podjetja, ki so se znašla na seznamu, ne bodo več mogla prejemati ruskega plina. »Sankcije pomenijo, da s temi podjetji ne bomo več poslovali, podjetja so preprosto prepovedana«, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass novinarjem povedal Peskov.

Gazprom je v Nemčiji še vedno največji dobavitelj plina, iz Berlina pa so v sredo zvečer sporočili, da posledice sankcij zaenkrat še preučujejo. »Krizna skupina za plin podrobno spremlja trenutno situacijo. Trenutno je dobava zagotovljena in se jo ves čas spremlja,« so sporočili z ministrstva za gospodarstvo in podnebno politiko.

Gazprom Germania ima v lasti tudi druga pomembna podjetja v nemški plinski industriji, med katerimi sta tudi dobavitelj plina Wingas in družba Astora, ki upravlja z nekaterimi skladišči plina. Tudi ti dve podjetji sta se po poročanju dpa znašli na seznamu podjetij, ki jih bodo prizadele ruske sankcije.

V začetku aprila je Habeck začasno za upravljavca nemške podružnice ruskega Gazproma, ki je v državni lasti, imenoval agencijo za omrežje. To potezo je upravičil z navedbami, da so pravna razmerja in kršitve pogodbe nejasne ter da bodo tako zagotovili zanesljivo oskrbo.