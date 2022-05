Kot so zapisali v družbi Fraport Slovenija, je v prvih štirih mesecih letošnjega leta prek Brnika potovalo sedemkrat več potnikov kot v enakem obdobju lani. Tovorni promet je v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležil 10.493 ton oskrbljenega tovora, kar predstavlja 16-odstotno rast.

Aprila so na letališču oskrbeli 70.124 potnikov, skoraj osemkrat več kot aprila lani. V prvih štirih mesecih je prek Brnika potovalo 198.079 potnikov, kar sedemkrat več. »Znatnejše okrevanje prometa spodbuja sproščanje vstopnih omejitev v evropskih državah in po svetu ter s tem povezano okrepljeno povpraševanje po letih, aprila je bila večja rast tudi na račun močnega začetka čarterske sezone,« so povzeli.

Potniški promet v prvih štirih mesecih dosega 40 odstotkov obsega iz primerljivega obdobja v letu 2019, pred nastopom pandemije covida-19. »Stopnja okrevanja je v skladu z napovedmi Fraporta Slovenija iz konca preteklega leta, kljub manku potnikov, ki so jih obetale povezave z Rusijo in Ukrajino,« so navedli. Okrevanje je tako primerljivo z okrevanjem mednarodnega prometa drugod po Evropi.

Po sedanjih napovedih bo prek ljubljanskega letališča letos potovalo okoli 880.000 potnikov, kar predstavlja 104 odstotke več kot lani, vendar še vedno 49 odstotkov manj kot leta 2019. Po napovedih združenja letališč ACI World bo promet na predkoronske ravni okreval do leta 2026, takšna so ob ugodnih okoliščinah po njihovih navedbah pričakovanja tudi za ljubljansko letališče.

»Potniški promet na ljubljanskem letališču beleži zdravo rast. Prevozniki na okrepljeno povpraševanje po letih odgovarjajo z dodajanjem frekvenc. Pričakujemo, da bomo s pomočjo prometno močnih poletnih mesecev na koncu leta 2022 podvojili lanski promet,« je pred nastopom viška poletne sezone dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Na področju oskrbe tovornega prometa ljubljansko letališče beleži rekordno rast. Mesečni rekord tovora, ki so ga zabeležili oktobra 2017 v višini 2826 ton, so presegli marca z 2872 tonami tovora in aprila s 3035 tonami tovora.

»Tovorni promet je bil za letalsko industrijo svetla točka v času pandemije covida-19. Nove dimenzije rasti, ki jih na ljubljanskem letališču beležimo v zadnjem obdobju in jih poganja močna svetovna blagovna menjava, so navdušujoče. S predvideno posodobitvijo in razširitvijo skladiščnih zmogljivosti bomo letos te še okrepili,« je še povedala Babett Stapel.