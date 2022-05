Nova linija trajnostnih izdelkov svetovnega švedskega proizvajalca KÅSEBERGA vključuje več kot 25 izdelkov, namenjenih uporabi doma in na prostem. Med drugimi tudi torbo, ki je edinstveno ustvarjena za pobiranje odpadkov s plaže. Kolekcija naslavlja potrebe zdravega, trajnostnega in mobilnega vsakdana in je oblikovana za ljudi, ki jim je blizu miselnost dejavnega življenjskega sloga.

V procesu oblikovanja izdelkov je bil upoštevan razmislek glede uporabnosti, uporabe recikliranih materialov in promocije bolj odgovornega življenjskega sloga. Posledično je veliko KÅSEBERGA izdelkov narejenih iz recikliranega poliestra, drugi kosi pa so narejeni iz obnovljivih materialov, kot sta bambus in pluta.

Praktično dejanje za udarno spremembo

Da pa bi povezali strast do surfanja ter ljubezen do narave in trajnostnih izdelkov, so v podjetju ustvarili pobudo za dober namen – čiščenje plaže v Strunjanu. Čistilni akciji so se pridružili zaposleni v IKEA Slovenija.

»Ljudje želijo živeti bolj trajnostno, mi pa si prizadevamo ponuditi bolj dostopne, privlačne in navdihujoče možnosti za trajnostni življenjski slog. Zato pri podjetju vedno iščemo nove, kreativne načine za ustvarjanje izdelkov z omejenimi viri. Pomikamo se k obnovljivim in recikliranim materialom, omogočamo novo življenje naših izdelkov ter ustvarjamo enostavne in ugodne trajnostne življenjske rešitve za kar največ ljudi. Ob tem se sprašujemo, kako lahko skupaj z našimi zaposlenimi s praktičnimi dejanji oživimo miselnost, ki jo v sebi nosi KÅSEBERGA. Organizirali smo čiščenje strunjanske plaže, da bi s tem pripomogli k ozaveščanju glede zmanjšanja količine plastičnih odpadkov v okolju in prispevali k izboljšanju obalnega ekosistema,« je dejala Mihaela Hafner, vodja za področje trajnosti pri podjetju IKEA.

Na slovenski obali kar 80 odstotkov vseh zbranih odpadkov iz plastičnih materialov

Udeležence čistilne akcije je nagovoril Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Ob tem je poudaril, da je prisotnost odpadkov v svetovnih morjih eden od velikih okoljskih izzivov našega časa. Dodal je, da je onesnaženost, predvsem s plastiko, aktualen izziv tudi za Slovenijo: »V sklopu priprave Načrta upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2022 2027 smo na Ministrstvu za okolje in prostor ugotovili, da je na slovenski obali kar 80 odstotkov vseh zbranih odpadkov iz plastičnih materialov. Učinkovito skupno ukrepanje pristojnih ministrstev in organov v njihovi sestavi, drugih organizacij ter mnogih prostovoljcev zelo pripomore k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. V prihodnje bo treba narediti korak naprej, predvsem v smeri manjše potrošnje plastičnih izdelkov s kratko življenjsko dobo ter spodbujanja bolj odgovornega vedenja glede ravnanja z odpadki.«

»Morski odpadki so velik izziv za našo kratko obalo. V povprečju se na 100 metrih slovenske obale nahaja približno 437 trdnih odpadkov, večjih od 2,5 centimetra. Še posebej izpostavljena so zavarovana območja z visoko biotsko raznovrstnostjo, za katera moramo poskrbeti z dodatnimi aktivnostmi,« pravi Andreja Palatinus, univ. dipl. ekologinja in dipl. posl. pravnica, ki že štirinajst let organizira akcijo Čista obala, največjo čistilno akcijo slovenske obale, ki poteka vsako leto. Odpadke, ki so jih udeleženci čistilne akcije zbrali na obali, je podjetje IKEA predalo organizatorjem akcije Čista obala za nadaljnje ozaveščevalne in promocijske aktivnosti.