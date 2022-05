V petek bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo večinoma sončno, možnost popoldanskih ploh in neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in se bliža Alpam. Od jugozahoda še doteka k nam suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. V petek se bo pooblačitev s plohami in nevihtami iznad območja Alp postopno širila proti jugu. V krajih zahodno in južno od nas bo večji del dneva še sončno in toplo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V petek bo vremenska obremenitev postopno naraščala.