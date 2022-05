Danes začetek nove sezone drive-in kina na Viču

Kino Bežigrad bo drevi ponudil prvo projekcijo v drive-in kinu na parkirišču Centra Vič - film Doktor Strange v Multivesolju norosti. Projekcija bo uvedla tridnevno dogajanje, v sklopu katerega bo v petek koncert skupine Dan D. Filme bodo na velikem platnu prikazovali vsak konec tedna do sredine julija in od sredine avgusta do konca septembra.