Okoli pol pete ure včeraj popoldan se je v Čadramu v občini Oplotnica pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. 48-letnik je vozil trikolesnik znamke Piaggio, za njim je sedela tri leta mlajša ženska. Izven naselja Čadram je zapeljal na nasprotni vozni pas regionalne ceste ter trčil v zadnji levi bočni del priklopnega vozila, ki ga je skupaj z vlečnim vozilom iz nasprotne smeri pripeljal 32-letnik iz okolice Šentjurja pri Celju.

V trčenju je oba potnika z motornega kolesa pometalo na cesto. Ženska, ki ni nosila čelade, je umrla na kraju nesreče, moški pa je zaradi hudih poškodb nekaj ur kasneje umrl v celjski bolnišnici.

Trčil v drevo

Gre za že sedmo in osmo smrtno žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Ljubljana. Poročali smo namreč že, da se je tragično končala tudi torkova prometna nesreča v Šentrupertu. 44-letni mopedist, ki je vozil iz smeri Male Breze, v strmem klancu ni prilagodil hitrosti in načina vožnje lastnostim ceste in vozniškim sposobnosti. »Zapeljal je s ceste in trčil v drevo,« so sporočili s PU Celje. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.