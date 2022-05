Kombinacija riža, koruze in solate je čudovita, lahko pa iz tega recepta vzamete del in pokombinirate s čimer koli.

Riž z mehko svilnato papriko lahko pripravite tudi vnaprej, vendar pa bo najbolj kremasta prav sveža. Okus pa bo vsekakor enak. Tudi koruzo lahko popečete vnaprej in jo potem le pogrejete. Oboje pa bi lahko pojedli tudi sobne temperature. Vsekakor pa je sveže največkrat najboljše.

Najprej pa še nekaj odličnih idej za jedi z rižem:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za zelenjavni riž s paprikami:

1 žlica (olivnega) olja

1/2 (rdeče) čebule

1 paprika (katere koli barve, jaz sem uporabila pol rdeče in pol zelene)

4 stroki česna

1 žlička sladke paprike

1 žlička paradižnikovega koncentrata

1/2 žliče kumina (pozor: kumin, ne kumina!)

150 g riža (belega ali rjavega)

1 dcl paradižnikove kaše

4,5 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

sol, poper po okusu

Sestavine za pečeno koruzo:

2 storža kuhane koruze

1 zvrhana žlička poljubne kombinacije soli, popra, sladke paprike, česna in čebule v prahu, kajenskega popra

2 žlici (olivnega) olja

Sestavine za solato:

2 pesti rukole

1 pest narezanega zelja

olje, kis, sol po okusu

Ostale sestavine:

peteršilj in limona za postrežbo (neobvezno)

Najprej začnite z rižem. Sesekljajte čebulo in česen, papriko poljubne barve (ali kombinacijo večih barv) pa narežite na kocke. V kozici segrejte 2 žlici olja in na segretega stresite čebulo in papriko ter začnite počasi pražiti. Pražite vaj 5 minut, da se paprika zmehča, a pazite, da se ne prismodi. Nato dodajte česen, kumin, papriko, paradižnikov koncentrat, dobro premešajte in pražite še 2 minuti. Potem v kozico stresite riž in premešajte ter pražite minuto, da riž postekleni. Potem vlijte še paradižnikovo kašo in premešajte. Dolijte še jušno osnovo, dobro premešajte in kozico pokrijte ter kuhajte približno 15 minut, da se riž skuha. Vmes preverite, če je dovolj tekočine, drugače dodajte še malo jušne osnove ali vode. Riž naj bo kremast. Poskusite in po potrebi dosolite in po okusu popoprajte.

Ko se riž začne kuhati, koruzo narežite na kose. Kose koruze prelijte z oljem in potresite z začimbami ter kar s čistimi rokami dobro premešajte. Koruzo položite na suho ponev in jo popecite na vseh straneh. Če želite, lahko koruzo popečete tudi v pečici – naoljeno in potreseno z začimbami prenesite v pekač in ga postavite v pečico, ogreto na 220°C približno 10 minut.

Zelje narežite in prenesite v skledo. Dodajte rukolo, začinite s soljo ter prelijte z oljem in kisom.

Kuhan zelenjavni riž servirajte na krožnik, dodajte koruzo ter solato. Po želji okrasite še s peteršiljem in rezino limone. Pa dober tek!