Ukrajina je ves čas vojne, od 24. februarja, dovolila tranzit ruskega plina proti Evropi čez svoje ozemlje. Včeraj pa so ukrajinski operaterji v regiji Lugansk na vzhodu države pri vozlišču Sohranivka ustavili dobavo plina proti Evropi. Trdijo, da je območje s plinovodi v zadnjih tednih zasedla ruska vojska, tako da sami ne morejo izvajati nadzora nad več objekti, ki so ključni pri tranzitu plina. Proruski oblastniki v Lugansku naj bi del plina, ki je namenjen v EU, preusmerili k sebi.

Po tem ukrepu ukrajinskih operaterjev je ruski energetski velikan Gazprom sporočil, da je včeraj pretok plina prek Ukrajine v Evropo znašal 72 namesto 96 milijonov kubičnih metrov. V Gazpromu so prepričani, da je ukrajinsko prekinjanje dobav neupravičeno.

Skozi Ukrajino gre tretjina vsega ruskega plina, ki ga kupuje EU. Iz podjetja Plinovodi so za Dnevnik sporočili, da gre pri včerajšnjih ukrepih za delno prekinitev tranzitov skozi Ukrajino na območju Luganska, ki pa ne vpliva bistveno na razmere v evropskih prenosnih sistemih. »Tranzit po tem območju je v torek zajemal okoli 30 odstotkov tranzita skozi Ukrajino, možna je kompenzacija prenosa tudi prek tranzitne smeri, ki skozi Ukrajino poteka severneje. Ocenjujemo, da to zmanjšanje dobav ne vpliva na zanesljivost oskrbe s plinom za EU ali Slovenijo. Vsi evropski operaterji prenosnih sistemov potrjujejo stabilno obratovanje, prenos ruskega plina prek Severnega toka 1 in Turškega toka poteka brez posebnosti,« so sporočili. Podobno pravijo v drugih evropskih državah, ki pa vse pozorno spremljajo dogajanje v Ukrajini.

Ukrajinski uspehi pri Harkivu

Vojaški spopadi se medtem najbolj stopnjujejo vzhodno od Harkiva na severovzhodu Ukrajine blizu meje z Rusijo, kjer poteka uspešna ukrajinska protiofenziva. To drugo največje ukrajinsko milijonsko mesto tako ni več na dosegu ruskih topov. »Ukrajinska vojska nam prinaša dobre novice z območja Harkiva, sovražnika počasi potiskamo proč,« je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pod svoj nadzor so dobili nekaj vasi, medtem ko Rusija kopiči sile na svoji strani bližnje meje.

Jugovzhodno od Harkiva, v regiji Lugansk, pa še vedno napredujejo ruske sile, sicer zelo počasi, ker Ukrajinci zagrizeno branijo položaje. Ukrajinske sile bi morale zdaj iz smeri Harkiva nadaljevati prodor na jugovzhod, če hočejo ustaviti rusko napredovanje v Lugansku, sicer bi se tam lahko že v naslednjih dneh znašlo v obroču od 10.000 do 20.000 ukrajinskih vojakov na območju mesta Severodoneck.

Glede več sto ranjencev in okoli tisoč preostalih borcev, ki se že več kot dva meseca branijo v podzemnih rovih in predorih jeklarne v Mariupolju ob Črnem morju, pa je Zelenski obljubil, da bo storil vse, da jih reši. Skupina soprog teh borcev je v Rimu prosila papeža, naj posreduje pri Putinu in reši življenja njihovih mož. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščukova pa je izjavila, da v jeklarni ni več žensk, otrok in starejših, torej nobenega civilista več.

Še ena ruska aneksija?

Nove lokalne oblasti na jugu Ukrajine v Hersonu, ki so jih postavili ruski okupatorji, pa so zaprosile Moskvo, da to mesto in njihova regija – podobno kot Krim leta 2014 – postaneta z referendumom del Rusije. Putin tako hoče pred pogajanji, ki za zdaj niso na vidiku (obe strani hočeta najprej zmagati na bojišču), postaviti Ukrajino pred dejstvo in si zagotoviti ozemeljsko povezanost med Krimom in Donbasom – regija Herson leži neposredno nad Krimom. Vsekakor Ukrajina na to ne bo pristala, saj si obeta, da bo že junija z zahodnim orožjem še mnogo močnejša. Herson je največje mesto, ki ga je ruski vojski uspelo od konca februarja povsem osvojiti, na lestvici ukrajinskih mest po številu prebivalcev pa je na 17. mestu. Pred vojno je imel Herson 280.000 prebivalcev, zdaj samo še 170.000.