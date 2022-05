Neto nakupe obveznic bi lahko ECB zaključila v začetku tretjega četrtletja, dvig obrestne mere pa bi lahko temu sledil v nekaj tednih. Lagardova se v nagovoru v sredo ni mogla izogniti visoki inflaciji, ki je po skoraj vseh kazalnikih nad dvema odstotkoma. Obenem ruska vojna v Ukrajini spodbuja strukturne spremembe, ki bi v času tranzicije »lahko vodile v nadaljnje negativne dobavne šoke in stroškovne pritiske«, je poudarila. Med takimi spremembami je zeleni prehod, ki ga bo še pospešila želja po zmanjšanju energetske odvisnosti. »Poti k doseganju energetske in podnebne varnosti zdaj jasno peljeta v isto smer,« je poudarila Lagardova. V aktualnem okolju se dinamika šibke inflacije iz preteklosti zelo verjetno ne bo vrnila. »Posledično je primerno, da se politika vrne v bolj normalne okvire,« je poudarila prva dama ECB. Pri tem je sicer opozorila na še naprej šibko potrošnjo in investicije na območju evra – oba kazalnika ostajata pod predkriznimi ravnmi.