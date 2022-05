Poraz politike, moč umetnosti

Do Orgosola, vasi v sardinskem višavju, je vodila ozka, ovinkasta cesta. Oljčniki, posejani po okoliških pobočjih, pašniki med kamnitimi ogradami in črede ovac, ki so se pred dežjem stiskale pod krošnjami osamelih dreves, so spominjali na prizore iz črno-belih italijanskih filmov. Na vrhu planote je čepela gruča stisnjenih, od časa obglodanih hiš z značilnimi balkoni, polnimi rož in bujnih limonovcev. V tej vasi s kakšnimi 4000 prebivalci so karabinjerji v devetdesetih ubili zadnjega sardinskega bandita; tako vsaj pravi urbana legenda. A vas ni znana po tem. V Orgosolo ljudje prihajajo zaradi nečesa drugega – izvirnega vaškega upora, ki se ni končal v krvi, ampak v navdihujoči kreativnosti.