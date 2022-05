Zmagovalci bonomanije tudi gostinci

Turistične bone in bone 21 je mogoče unovčiti le še do konca junija. Od bonomanije so imeli doslej največ koristi ponudniki prenočitvenih zmogljivosti v obalnih, gorskih in zdraviliških občinah, od bonov 21 pa gostinci. V enajstih občinah ni bil unovčen niti en turistični bon.