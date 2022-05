Španski teniški igralec Rafael Nadal je prepričljivo začel pohod na enajsto lovoriko v Rimu ter v dobri uri s 6:3, 6:1 premagal ameriškega velikana Johna Isnerja. Zmagovalec trinajstih Rolandov Garrosov je deloval izjemno prepričljivo, Isner pa se je upiral le okrog 30 minut, ko si je v prvem nizu pri rezultatu 3:3 priigral dve priložnosti za odvzem servisa. Odtlej so Italijani videli enosmerni promet, saj je Nadal dobil devet od desetih iger. Nadal v Rimu potrebuje dober rezultat za samozavest, saj ga je na turnirju v Madridu v četrtfinalu premagal Carlos Alcaraz, na drugih peščenih turnirjih pa v tej sezoni Španec ni igral.

V četrtek se bo Nadal v osmini finala že tretjič v Rimu pomeril z Denisom Šapovalovom. Kanadčan je bil najbližje zmagi lani, ko je prav tako v osmini finala proti slovitemu Špancu izgubil v podaljšani igri odločilnega niza. Šapovalov je proti Nadalu vonjal zmago tudi v četrtfinalu prvega letošnjega turnirja največje četverice v Melbournu, kjer je bil po izenačenju rezultata na 2:2 v nizu v psihološki prednosti, česar ni izkoristil. »Kot vselej je žreb vsak dan težji. Najpomembnejše zame je, da sem zadovoljen z igro na prvem dvoboju,« je odvrnil Rafael Nadal.

Rimski publiki se je v sredo po krajšem tekmovalnem premoru, saj je nazadnje igrala 24. aprila v Stuttgartu, predstavila tudi nova prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja je izpustila turnir v Madridu, kar je najbolje izkoristila Tunizijka Ons Jabeur, ki je s turnirsko zmago dosegla svoj največji uspeh. Iga Šwiatek je proti Romunki Eleni Gabrieli Ruse dosegla 24. zmago zapored in se bo v osmini finala pomerila z Belorusinjo Viktorio Azarenka. »Ko sem lani pripotovala v Rim, sem iskala konstantnost v igri, letos pa je zgodba povsem drugačna. Pri mojem napredku me najbolj veseli to, da se lahko enakovredno kosam z najboljšimi na trdi podlagi. Res je sicer, da je peščena podlaga moja najljubša, a vse to moram potrditi na terenu. Z igro v uvodnem dvoboju sem zadovoljna. Vse, kar me trenutno zanima, je naslednji dvoboj,« odgovarja Iga Šwiatek.

Najbolj razburljiv dvoboj srede sta odigrala Stefanos Cicipas in Grigor Dimitrov. Bolgar je imel v odločilnem nizu na servis tekmeca v deseti in dvanajsti igri po eno zaključno žogico, na koncu pa je s 6:3, 5:7, 7:6 (4) slavil zmago Grk. Cicipas ima sicer za sabo zelo dobro peščeno sezono, s katero bo lahko optimistično čakal začetek Rolanda Garrosa (22. maj), kjer se je lani uvrstil v finale. V Monte Carlu je ubranil lansko zmago, v Barceloni je v osmini finala občutil moč Carlosa Alcaraza, v Madridu pa je moral v polfinalu priznati premoč Aleksandru Zverevu. Omenimo še, da je Cicipas v sredo dosegel svojo 28. zmago letos ter se na vrhu izenačil s Carlosom Alcarazom, ki v Rimu ne tekmuje.