Janša in njegova zmeda

Vlada je v torek spet zregulirala cene goriv, da bi, kot nam je čivknil Janez Janša, odpravila zmedo, ki da jo je povzročil Robert Golob. Ki de facto nima (še) prav nič s cenami goriv. Pa da malo opišemo to zmedo, ki je zdaj rešena. Najprej je vlada pred volitvami regulirala ceno bencina na evro in pol. Kar je trajalo točno do volitev. Nakar je cene deregulirala in cena bencina je bila 1,65 evra. Seveda je bil za to kriv Golob, kaj pa se je pustil izvoliti. V torek ta teden so se cene goriv spet dvignile in bencin je bil malo več kot 1,7 evra na liter. Od včeraj pa je bencin spet po evro in pol. Torej: nekdo, ki je točil bencin v ponedeljek, je bil v torek vse dopoldne sila srečen, ker je prihranil 5 evrov, od popoldneva naprej pa ves nesrečen, ker jih je dejansko izgubil deset.