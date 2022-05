Dogajanje v evropskem pokalu, kjer se je ponujala izjemna priložnost za odmeven rezultat, so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji preboleli, pred njimi pa je že nov izziv. Verjetno kar največji in najtežji v letošnji sezoni. V polfinalu lige ABA jih namreč čaka spopad s prvim favoritom tekmovanja in evroligašem Crveno zvezdo. Beograjčane tudi v letošnji sezoni zanima samo končna zmaga, zanjo pa so pripravljeni storiti praktično vse. Dvorana Aleksandra Nikolića bo danes gorela, a zmaji ravno na prvi tekmi vidijo veliko priložnost za presenečenje.

Zvezda brez tekme skoraj tri tedne

»Po slabih treh tednih brez tekme pri Crveni zvezdi še sami ne vedo dobro, kako bodo izgledali. A ne vemo niti mi. To je namreč dolgo obdobje, v katerem lahko narediš manjše priprave in skuješ povsem nove sisteme napada in obrambe,« je razloge za zgoraj zapisano navedel trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Crvena zvezda je zadnjo tekmo odigrala 23. aprila, ko je na zaostali tekmi 16. kroga lige ABA ugnala Igokeo. Od takrat so imeli košarkarji trenerja Dejana Radonjića tekmovalni premor, ki se bo končal danes. Olimpija je medtem odigrala tekme z Bursasporjem, dve z Igokeo in dve s Krko. »Ker niso v tekmovalnem ritmu, se zna zgoditi, da bodo na uvodu tekme imeli nekaj težav. A ponavadi je tako, da hitro prideš v ritem in znova začutiš soigralce. Dobro poznam način dela trenerja Radonjića in vem, da bodo na tekmi sveži in motivirani. To pomeni, da bodo še bolj agresivni v obrambi kot sicer. Na splošno je obramba zaščitni znak Zvezde,« pravi kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je pri Crveni zvezdi igral dve sezoni in zaradi borbenosti ostal dobro zapisan pri tamkajšnjih navijačih.

Prav navijači so eden glavnih adutov Crvene zvezde, saj je jasno, da bo dvorana Aleksandra Nikolića pokala po šivih, v njej pa bo peklensko vzdušje. »Vem, kaj pomeni igrati v polnem nekdanjem Pionirju. Hkrati pa se morate zavedati, da ima Zvezda na ramenih gromozanski pritisk, zato jim bodo navijači poskušali še dodatno pomagati. Veselim se igranja pred polnimi tribunami, saj ob gostovanjih z Olimpijo tega v zadnjih treh letih nisem občutil,« razmišlja Blažič. Peklensko vzdušje prinaša tudi težave pri komunikaciji med igralci ter s klopjo, kar je Golemac izpostavil tudi pri porazu proti Bursasporju v polnih Stožicah. »O tem smo se pogovarjali. Komunikacija bo otežena, zato moramo igrati avtomatsko, biti ves čas na preži in razmišljati o dogovorjenih stvareh. V takih situacijah je najbolj enostavno igrati na način, da postavimo dober blok, nato pa iščemo hitre, enostavne in samozavestne odločitve,« sporoča Golemac. Za povratno tekmo, ki bo v ponedeljek, vlada veliko zanimanje. Spodnji del dvorane v Stožicah je že razprodan, tako da so šle v prodajo tudi vstopnice v zgornjem delu. »Vesel sem, da smo košarko končno vrnili v Ljubljano. Prošnje za karte sem dobil že pred dnevi. Niti v Beogradu se mi ni zgodilo, da bi me ljudje za karte prosili teden dni ali več pred tekmo.«

Hitro, a kontrolirano

Crvena zvezda je sicer v letošnji sezoni lige ABA izgubila le dvakrat, proti Igokei in Partizanu, redni del pa sklenila na prvem mestu. Olimpija je oktobra na prvi tekmi v Beogradu sredi druge četrtine vodila že za 16, pa nato klonila za 15, na drugi januarja v Stožicah pa imela zmago praktično že v žepu, po spletu nesrečnih okoliščin in napak pa izgubila za točko. »Zvezda je ena najboljših obrambnih ekip v Evropi. Na postavljeno obrambo jim je zelo težko dati koš. Zato bomo morali igrati hitro, a kontrolirano,« recept za presenečenje razkriva Golemac, Blažič pa dodaja: »Najboljši odgovor za agresivno obrambo je, da prebiješ svojega obrambnega igralca ter nato iščeš hitro in učinkovito rešitev. A to je laže reči kot narediti. Smo pa dokazali že velikokrat, da imamo pravi karakter tudi za takšne tekme. Tokrat bo ta karakter na najtežji preizkušnji.«

Liga ABA, drugi polfinalni par, 1. tekma: Partizan – Budućnost 82:66, druga tekma bo v nedeljo ob 20.45 v Podgorici.