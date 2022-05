Razgledna ploščad sameva in propada

Razgledna ploščad na starem gradu že tri leta sameva in vidno propada. Potem ko je bila že tako rekoč končana, se je projekt, ki ga je podprla tudi občina, znašel v zapletenem birokratskem vrtincu. Zavod za spomeniško varstvo se je premislil in prepovedal izobraževalne in kulturne vsebine na ploščadi. In čeprav bi ploščad investitor moral podreti že decembra lani, vsaj za zdaj še vedno stoji.