Odsluženim aparatom na Gorenjskem zagotavljajo novo življenje

Električni odpadki sodijo med tiste, katerih količina narašča najhitreje na svetu. Med odpadnimi so tudi aparati, ki še delujejo, a jih lastniki zamenjajo za nove. V Kranju in Šenčurju jih je možno oddati in jim zagotoviti tudi ponovno uporabo.