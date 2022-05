Valvasorjeva knjižnica: Knjige v krški knjižnici bodo končno zadihale

V Krškem so v dolgo pričakovane nove prostore Valvasorjeve knjižnice začeli seliti knjige. Pri selitvi so pomagali številni krajani, ki so v torek oblikovali dve živi verigi, 23. maja pa bodo mladinski oddelek pomagali seliti otroci. Uradno odprtje knjižnice bo 9. junija.