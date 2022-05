Vzrok za sedanjo vojno v Ukrajini je odločenost ZDA, da si prek maske, zveze Nato, popolnoma vojaško, politično in gospodarsko podredijo Evropo. Nenaden razpad Varšavskega pakta in Sovjetske zveze je pred imperialistične Američane, Veliko Britanijo in Kanado postavil velik izziv, kako čim prej pospraviti vso Vzhodno Evropo in Evrazijo. Zalogaj za te imperialiste je bil prevelik in vmes se je zgodil ponoven gospodarski, tehnološki, politični in vojaški vzpon Rusije pod Putinom, ki je storil ključno napako s postavitvijo Trumpa za ameriškega predsednika. Trump se je iz nič zgodil ameriškemu kapitalu in globoki državi, preprečil je ameriško vojno v Iranu, v Ukrajini in preprečil je poraz Asada in Rusov v Siriji. Ameriško maščevanje Putinu in Rusiji se je z izsiljeno vojno v Ukrajini zgodilo zelo hitro po padcu Trumpa.

Ameriška strategija obkroževanja Rusije, njene slabitve, prevzem ruskih sosednih držav, ima vse za cilj ameriško slabitev Evrope, njeno destabilizacijo in njeno popolno podreditev ter z njo upravljati. Z vzpostavitvijo natovskih držav od Baltika do Črnega morja je ZDA uspelo v veliki meri vzpostaviti novi berlinski zid med Rusijo in Nemčijo oziroma preprečile so združitev Evrope v ekonomskem, političnem in vojaškem pogledu kot celine, ki bi po vseh kriterijih prekašala ZDA.

ZDA so v zadnjem desetletju investirale v marionetno Ukrajino več kot 20 milijard dolarjev, veliko vojaškega in varnostnega znanja, kadrov, orožja in opreme. Vse s ciljem prisiliti Rusijo v vojaško agresijo na Ukrajino, v zaščito juga Rusije ter ruskega prebivalstva v Ukrajini in Moldaviji. Ruski apetiti po hitri vojaški zmagi nad proameriškim ukrajinskim režimom so se sfižili zaradi ameriške angažiranosti in celotnega vodenja ukrajinskega režima, vojske, obrambe in vseh sistemov države. Putin je po prvem vojaškem porazu neuspelega hitrega zavzetja Ukrajine prilagodil vojaške cilje na okupacijo celotnega južnega dela Ukrajine s celotno obalo Črnega in Azovskega morja, to je območje Ukrajine z vsaj tretjino ruskega prebivalstva, kar bi za prihodnost pomenilo podlago za legitimnost ruske politične uprave. Doseg tega cilja bi omogočil združitev z obstoječo rusko Pridnestrsko republiko v Moldaviji. Ob ruski popolni okupaciji Donbasa na vzhodu Ukrajine bi doseg teh ruskih ciljev v Ukrajini pomenil vojaško zmago Rusije v Ukrajini v sedanjih pogojih.

Glede na obseg ruske vojne v Ukrajini, angažiranost Belorusije in skorajšnjo vpletanje Moldavije na eni strani ter angažiranost ZDA, celotnega Nata in evropskih natovskih držav v vse oblike vojne, razen neposrednega natovskega vojaškega konflikta z Rusi, imamo na drugi strani danes že prvo fazo tretje svetovne vojne. Po izključni zaslugi imperialističnih ZDA.

Rusi se stisnjeni v kot že zatekajo h grožnjam z jedrskim orožjem, kar nikakor ni dobro za varnost sveta. Kaj se bo dogajalo v prihodnosti, je pa v celoti odvisno od ameriških odločitev, ki do sedaj vodijo Evropo v gospodarsko in vojaško uničevanje.

Anton Peinkiher, Ljubljana