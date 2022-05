Nepreslišano: Jože P. Damijan, ekonomist

Na gospodarskem področju za Golobovo vlado vidim pet glavnih izzivov, pri čemer sta prva dva kratkoročna. Najprej je treba omejiti ponudbeni šok na energetskem področju, torej zagotoviti varnost oskrbe z energenti, in omejiti, da bi se cenovni pritiski prelili v nevzdržen porast stroškov za gospodinjstva in podjetja. Pričakujem, da bo v ta namen nova vlada uvedla regulacijo cen energentov in kompenzirala izpad prihodkov ponudnikov energije. Drugi izziv je, da se vlada s stimulativnimi ukrepi poskuša izogniti recesiji, ki se utegne k nam preliti od naših glavnih trgovinskih partnerjev zaradi ukrajinske vojne. Obstoječi investicijski programi se morajo nadaljevati, potrebne pa so dodatne spodbude za gospodinjstva za zeleni energetski prehod. Tretji izziv je, da bi nova vlada znala zeleni prehod in vsa ogromna sredstva, ki so na voljo v ta namen, izkoristiti tako za oblikovanje energetske avtonomije Slovenije kot za povečanje samooskrbe in električne mobilnosti ter za prestrukturiranje gospodarstva v smeri proizvodov in storitev, ki podpirajo zeleni in digitalni prehod. Kot četrti izziv vidim potrebo, da bi vlada izvedla ustrezne institucionalne spremembe na področju učinkovite aplikacije znanja ter spodbujanja tehnološkega razvoja. Oboje bi spodbudilo prestrukturiranje gospodarstva v smeri delovnih mest prihodnosti z visoko dodano vrednostjo in odpornih proti krizi. Peti izziv pa je najti ravnovesje med spodbujanjem podjetništva in družbeno solidarnostjo. Upam, da bo Golobova vlada bolj prijazna do podjetništva, kot sicer velja za levosredinske vlade, ki dajejo poudarek predvsem solidarnosti, manj pa ekonomskemu vidiku razvoja. x Nedeljski dnevnik