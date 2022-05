#portret Simona Semenič, dramatičarka: Eno bedrce, drugo bedrce, fijuuu v zaboj

Simona Semenič, performerka, pisateljica in dramatičarka, je v nedeljo prejela Cankarjevo nagrado za knjigo Tri igre za punce, v kateri so zbrane tri dramske igre: ti si čudež (2018), ni to to in lepe vide lepo gorijo. Tri drame predstavljajo sklenjeno celoto, zaključen cikel. Zdaj načrtuje odmik od dram in razmišlja o romanu.