Kolektiv Beton Ltd. je bil v zadnjih dvanajstih letih pomemben akter na slovenski uprizoritveni sceni. »Nemški cikel je nastajal v drugi polovici hrupnega desetletja. Desetletja ekonomskih, migrantskih, političnih, zdravstvenih kriz in prelomov. Danes pred vami nastopamo kot Beton Ltd. v odstopu, kot kolektiv v tranziciji, ki poskuša odstop razumeti tudi kot iskanje poti, kako naprej,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Primož Bezjak. Dodal je, da je petdnevni Nemški cikel, ki se je včeraj začel s predstavo Velika pričakovanja, praznik skupnosti in dela celotne ekipe. Po mučnem obdobju »prisilnega zaprtja, ločenosti, ekstremizacije, realpolitike in še marsičesa drugega« so prišli do spoznanja, da stvari ne morejo ostati takšne, kot so ali so bile. »Teritorij za izgubljeno gesto lastnega odstopa je pripravljen,« je komentiral odločitev kolektiva, da odstopi od vsega, kar je bil in kar je počel do zdaj.

Odstop, razvrednotena beseda

Branko Jordan je komentiral izpraznjeni pomen besede odstop:»Sami veste, da smo bili v lanskem letu priča različnim odstopom. Eden od teh je bil seveda tudi brezsramni odstop, ki je bil sprejet. Zato se je do lani relativna krilatica 'ponudili smo svoj odstop' zelo omadeževala. Zdelo se nam je pomembno opozoriti na pomen odstopa v družbi, kar zadeva različne ravni, ne samo politike, ampak tudi osebne etike.«

V petek bo na Slomškovi ulici 18 na vrsti glasbeno-performativni dogodek ob izidu njihove LP-plošče Mahlzeit, od petka do nedelje bodo na ogled posebna javna vodenja predstavnine ali inštalacije Hoppla, wir leben, ki ne bodo zgolj predavanja, temveč umetniške intervencije. Tako imenovana predstavnina bo na ogled neprekinjenih 53 ur, dostop bo namreč omogočen ves dan in vso noč v Stari mestni elektrarni, vse do nedelje do polnoči. Vodstva in druženja so brezplačna, vstopnice so le za predstave. Študentom in dijakom so omogočili enotno vstopnico za vse dogodke, ki stane pet evrov.

Njihovo znamenito predstavo Ich kann nicht anders si bodo lahko gledalci ogledali v soboto in nedeljo v dvorani Športnega društva Tabor. »To je naša največja uspešnica. Igramo jo že šesto leto. Je predstava, ki je na žalost uspešno napovedala marsikaj, kar smo živeli v preteklih letih. Zaprtje, izolacionizem, apokalipso, drastične spremembe na ravni politike in intime,«pojasni Jordan.

Novi umetnosti naproti

Kolektiv je izdal tudi tri knjige. Posebno ponosni so na še toplo iz tiskarne Hoppla, wir leben v angleščini in slovenščini. Uredila jo je Andreja Kopač, ki pravi: »Pred vami je knjiga, da jo vzamete v roke kot orožje, kot zadnjo cigareto, kot rastočo gmoto, ki se upira času tako, da ga beleži.«

Lani je kolektiv predstavo Ich kann nicht anders prodal na dogodku dražbene hiše uprizoritvenih umetnosti FORSALE. Zavodu Bunker je pripadlo 20 odstotkov od prodaje v skupni vrednosti 7760 evrov. Znesek v višini 1552 bo namenil mlademu kolektivu Počemučka, ki je zanj bodoča generacija perspektivnih umetnikov. Kolektiv Beton Ltd. bo svojih 6208 evrov vložil v kulturno migrantstvo, kot je povedala Katarina Stegnar. Skrivnostno je napovedala potovanja kolektiva, iz česar pa na koncu ne bo nastala ne raziskava, ne predstava in ne nova knjiga.