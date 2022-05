NLB je marca prevzela Sberbank, ki je bila v ruski lasti, in jo 11. aprila preimenovala v N banko. "Skupina je visok dobiček po davkih skupine zabeležila zaradi enkratnih učinkov prevzema N banke," je največja slovenska banka danes objavila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Kot so ocenili, je bil v prvem letošnjem četrtletju dober tudi redni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami, ki je dosegel 70,3 milijona evrov ali 29-odstotno rast glede na predhodno četrtletje in 28-odstotno rast glede na enako obdobje lani.

Močno so zrasli bruto krediti strankam skupine, ti so se zaradi prevzema N banke povečali za 1,13 milijarde evrov. Rast so beležili tudi v segmentu kreditov prebivalstva in gospodarstva, pri čemer je "zelo dobra nova prodaja stanovanjskih kreditov nadomestila znižanje obrestnih mer in podprla rast čistih obrestnih prihodkov".

Tudi depoziti so se glede na konec lanskega leta močno povečali, 844,4 milijona evrov je bila posledica prevzema N banke. Na tujih strateških trgih so se zaradi vojne v Ukrajini zmanjšali, v Sloveniji pa so beležili zmerno četrtletno rast, so navedli.

"Nadzorni svet je zadovoljen s poslovnimi rezultati skupine v prvem četrtletju 2022, še posebej s pozitivnimi učinki prevzema nekdanje Sberbank v Sloveniji," je poudaril predsednik nadzornikov Primož Karpe. Pohvalil je hiter in učinkovit odziv NLB, ki je stabiliziral poslovanje danes N banke, ter nedavno učinkovito integracijo dveh bank skupine v Srbiji, ki zdaj delujeta kot sistemsko pomembna banka NLB Komercijalna banka.

Dobre poslovne rezultate je po navedbah NLB oplemenitila informacija, da je bonitetna agencija Standard and Poor's zvišala bonitetno oceno NLB z BBB-/A-3 na BBB/A-2, prihodnji izgledi ostajajo stabilni. Bonitetna agencija je pojasnila, da stabilni izgledi odražajo trdno kapitalizacijo in učinkovito upravljanje s tveganji, podprto z odpornostjo gospodarstev na ključnih trgih skupine kljub vojni v Ukrajini ter negotovostim zaradi vpliva pandemije.