Tudi peta etapa 105. dirke (Gira) po Italiji je potekala na Siciliji. Na sporedu je bila nekoliko bolj zgodaj, saj se karavana danes še zadnjič med dirko seli z letalom. Takoj po koncu etape se vse ekipe namreč selijo na celino, kjer se bo nadaljevala in končala letošnja dirka, ki bo za dobrih 30 kilometrov zavila tudi v Slovenijo. Na zelo hitri, 174 kilometrov dolgi etapi, so vsi pričakovali nov obračun med Calebo Ewanom, Markom Cavendishem in Arnaudom Demarjem. Ampak to je bil danes račun brez krčmarja.

Na edinem vzponu dneva na prelaz Portello Mandrazzi je v glavnini prišlo do zelo močnega tempa. V dvajsetih kilometrih klanca druge kategorije so najboljši sprinterji na dirki zašli v hude težave in si nabrali velik zaostanek. Čeprav so kolesarji prelaz prečkali 100 kilometrov od ciljne črte, za Ewana in Cavendisha vrnitve v boj za etapno zmago ni bilo več. Bolj uspešen je bil Francoz iz ekipe FDJ, ki se je uspel priključiti nazaj.

Preostanek etape je glavnina prekolesarila skupaj in preostali kolesarji so se v Messini udarili za prestižno etapno zmago. Manko obeh najhitrejših je odlično izkoristil Demare, ki je v nastali situaciji upravičil veliko vlogo favorita in je prišel do zmage. Najboj sta se mu prebližala Fernando Gaviria (UAE Emirates) in Cacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech).

Rožnato majico vodilnega na dirki je brez težav zadržal mladi Španec Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), ki je na cilj prišel v času zmagovalca.