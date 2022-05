»Madžarska vlada bo podprla naftni embargo, če ne bo vplival na nas,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Szijjarto, ki je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, opozoril, da bi bil prehod na nerusko nafto za državo predrag in bi uničil madžarsko gospodarstvo.

Ponovil je, da Budimpešta zavrača predlog sankcij, ki ga je prejšnji teden predložila Evropska komisija. »Če želi Bruselj resno pristopiti k naftnemu embargu, bo to mogoče le z izključitvijo dela, ki zadeva naftovode,« je poudaril.

Tudi po pogovorih s predstavniki EU dogovor med Budimpešto in Brusljem o predlaganem embargu ni verjeten, saj Bruselj nima predloga rešitev, je opozoril.

Če bo predlog komisije o prepovedi uvoza ruske nafte začel veljati, bo to resno vplivalo na stabilno oskrbo Madžarske z energijo, je dodal. Cene goriva na Madžarskem se bodo zvišale za 55 do 60 odstotkov, njihovi rasti bo sledil skokovit dvig cen vseh dobrin, država pa tega ne bo zdržala, je opozoril.

Članice EU v pogajanjih, ki trajajo že teden dni, še niso dosegle dogovora o embargu na uvoz ruske nafte. Predlog Evropske komisije vključuje postopno uvedbo prepovedi uvoza ruske nafte v EU; za surovo nafto predlaga šestmesečno prehodno obdobje, za naftne derivate pa se bo to izteklo konec leta.

Vendar se je več držav, ki jih skrbijo posledice prekinitve uvoza ruske nafte, dogovoru zoperstavilo. Peščica vzhodnih držav EU je zaskrbljena, da jim embargo ne bo omogočil dovolj časa za prilagoditev, čeprav je komisija sporočila, da bosta Madžarska in Slovaška za tranzicijo imeli na voljo do konca leta 2023. Nato je Bruselj pristal na to, da bi se prehodno obdobje zanju izteklo šele konec leta 2024, a Madžarske tudi to ni zadovoljilo.

Za potrditev sankcij proti Rusiji je potrebno soglasje vseh članic EU.