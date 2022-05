Kot je na nedavni novinarski konferenci pojasnila predsednica Slovenskega centra Pen Tanja Tuma, so za srečanje enako kot lani izbrali hibridno obliko, da se ga bodo lahko udeležili tudi avtorji iz Afrike. Na njem pričakujejo okrog 90 delegatov, tretjina jih bo sodelovala prek spleta.

Uvedel ga bo sestanek mednarodnega odbora Pisatelji za mir, ki ima sedež v Sloveniji, vodi pa ga francoski pisatelj Emmanuel Pierrat. Po napovedih sekretarja odbora Edvarda Kovača bodo govorili predvsem o Ukrajini in vlogi pisatelja, pa tudi o Bližnjem vzhodu in Latinski Ameriki, ki prosi za pomoč glede stanja v Mehiki. S tem v povezavi nameravajo pripraviti tudi tri resolucije za svetovni kongres, ki bo septembra v Stockholmu.

Okrogle mize bodo na letošnjem srečanju štiri, na njih pa bodo razpravljali o propadu globalne etike, Ukrajini, Bosni ter »petih jezdecih apokalipse«: covidu, sovražnem govoru, nasilnih protestih, globalnem segrevanju in zatonu demokracije. Na njih med drugim pričakujejo člane Pen centrov iz Kitajske, Madžarske, Ukrajine, Belorusije, Hrvaške, Francije in Portugalske.

Na Bledu nameravajo sprejeti tudi poziv k človečnosti za miroljuben in trajnostni družbeni razvoj, ki ga je Slovenski center Pen pripravil skupaj z Inštitutom za razvoj vključujoče družbe in platformo Ženske za mir in varnost. Namen poziva je nagovoriti k humanemu odnosu do soljudi in drugih živih bitij, pogumu in odločnosti, pomoči vsem, ki trpijo zaradi strahu, bolezni, pomanjkanja, bolečin ali krivic, še zlasti ranljivim skupinam, ter k zahtevi odločevalcem, da spoštujejo sporazume.

V umetniškem delu bo Tajda Lekše izvedla recital poezije izbranih avtorjev v različnih jezikih, pripravili pa so tudi tradicionalno akcijo praznih stolov, s katero opozarjajo na zaprte in ubite avtorje.

Srečanje bo v petek sklenil festival Obrazi miru, s katerim želijo odpreti širši prostor za pogovor o miru kot vrednoti za vse generacije. Pesniki in pisatelji bodo v tem okviru nastopili na štirih lokacijah: Mežnariji pri Kapelci nad Kropo, Knjižnici Bled, Knjižnici Kranj ter Mestni hiši v Ljubljani.