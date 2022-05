Da nam pove kaj več o pesmi, smo poprosili njenega avtorja Tomaža Domicelja: »Konec leta 1977 me je poklical prijatelj, komponist in aranžer Dečo Žgur in me prosil, ali bi mu lahko napisal besedilo za skladbo, ki naj bi jo posnela Irena Kohont. Ireno sem poznal že deset let, od Karavane zapravljivček dalje, in zato sem Deču odvrnil, da imam pravzaprav že pripravljeno skladbo Bil je tako prikupno zmeden, ki bi ji povsem ustrezala. Dečo se je s tem strinjal, čez nekaj dni napisal aranžma in posnel izjemno domiselno priredbo – nekakšen reggae s Strunami in otroškim zborčkom – in skladba Bil je tako prikupno zmeden se je prijela. Do danes ima na družbenih omrežjih skupno okrog milijon ogledov, pesem pa je največja in hkrati tudi zadnja uspešnica gospe Kohont - Jamnik. Skladbo sem napisal po resničnih izkušnjah s kolegom, ki je včasih prišel na nastop z violino namesto s kitaro ali pa s praznim kovčkom kitare …

Petnajst let pozneje sem pesem Bil je tako prikupno zmeden posnel v rockerski in moški različici s svojim triom Projekt Triglav za mini album Ljudski rock 3 x 5, pri čemer refrena nisem bistveno spremenil. Zato so dečki v klubu K4 zadevo skušali vzeti za svojo himno, a je bil lezbični del ekipe LGBT proti. Pesem dandanes pojem tudi sam, ponavadi z burnim sodelovanjem vsespolnega občinstva, in sem jo zato, z zanimivim inštrumentalnim uvodom in zaključkom, celo uvrstil na svoj novi, dvojni koncertni album JUBILEJ, ki izide junija ob 70-letnici Ljubljana festivala.«

55. mesto

Izvajalka:

Irena Kohont

Glasba:

Tomaž Domicelj

Besedilo:

Tomaž Domicelj

Leto:

1978