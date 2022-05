Ena od dobrot, s katerimi nas vrtovi razveseljujejo spomladi, je rabarbara. Ta karseda nezahtevna rastlina od sredine aprila (odvisno od lokacije) uspeva na številnih vrtovih, morda tudi na vašem. Iz njenih stebel pripravljamo večinoma sladke jedi, a to še zdaleč ni pravilo. Narežemo jih denimo v kompote, pite, sirupe, marmelade, torte, narastke, zavitke in podobno, poleg tega lahko z rabarbaro v jedeh uspešno nadomestimo brusnice. Paziti moramo le, da steblom, ki jih uživamo praviloma le do junija, popolnoma odstranimo liste, ki niso užitni, saj vsebujejo preveč oksalne kisline, ki škodi ledvicam. Od junija naprej podobno velja tudi za stebla, zato se jim v poletnih mesecih izogibajmo. V vsakem primeru stebla pred pripravo raje olupimo, saj se škodljiva kislina skriva tudi v olupku, ki je poleg tega še nitast kot pri postaranih špargljih. Najboljša so seveda nežna mlada stebla z domačega vrta, če pa jih moramo kupiti, bodimo pozorni na to, da dobimo hrustljava, čvrsta stebla, ki so že na pogled sveža in spuščajo sok, če jih prelomimo. Sveža stebla je najbolje porabiti v dveh ali treh dneh, hranimo pa jih na dnu hladilnika v plastični vrečki. Če jih želimo prihraniti za poznejše mesece, jih lahko na obeh koncih obrežemo, na hitro blanširamo in ohladimo v ledeno mrzli vodi, osušimo in v vrečkah zamrznemo. Tako pripravljena rabarbara zdrži pol leta. V vsakem primeru pa svežo rabarbaro temeljito operemo, odstranimo vse ostanke listov in tudi žilav olupek. Ker je rabarbara zelo kisla, je ni priporočljivo kuhati v neemajlirani kovinski posodi. Prehranski strokovnjaki so z raziskavami odkrili, da se največ antioksidantov v rabarbari ohrani s pečenjem. Stebla rabarbare narežemo na kose, dolge dva ali tri centimetre, nato pa jih v čim manj vode, ki jo osladimo, skuhamo, da se zmehčajo. Kuhano uporabimo za peciva, solate, juhe, omake, obnese se v mlečnem rižu ali narastkih, pitah, zavitkih, kompotih, marmeladah in podobnem. Zelo okusna je tudi slana solata iz rabarbare, špargljev in regrata. Uporabimo jo denimo v pikantnih omakah z govedino, njena kislost se ujema tudi z bolj mastnimi vrstami sladkovodnih rib. Drobno narezana je odlično polnilo za pite, zlasti z bananami, naravnost imenitno pa se ujame z jagodami ali češnjami. Rabarbaro lahko namesto rozin dodamo različnim vrstam peciva, nikakor pa ne bomo zgrešili, če koščke kuhane rabarbare prelijemo s temno čokolado oziroma jih pomakamo v čokoladni fondi. Morda pa bo še najbolje, če po tokratnem receptu pripravimo drobljenec.

Drobljenec z rabarbaro in jagodami Sestavine za 4 porcije 140 g navadne moke, 50 g zmletih mandljev, 180 g rjavega sladkorja, 100 g masla, 25 g ​zdrobljenih mandljev, 1 žlica koruzne moke, 450 g jagod, 450 g rabarbare, 4 kepice vaniljevega sladoleda. Priprava 1 Pečico segrejemo na 190 ºC. Za pripravo drobljenca v skledi zmešamo moko, zmlete mandlje in sladkor, nato pa s prsti vgnetemo hladno maslo, narezano na kocke, da nastane grudasta zmes. Zmes usujemo na velik pekač in enakomerno razporedimo. V zmesi naredimo nekaj grudic tako, da zmes stisnemo s prsti, nato pa za 10 minut porinemo v pečico. 2 Medtem pripravimo nadev. V veliki skledi zmešamo sladkor in koruzno moko, nato dodamo oprane in narezane jagode ter na koščke narezana (in po potrebi olupljena) stebla rabarbare. Mešanico dobro pretresemo, da se sladkor in moka dobro oprimeta koščkov. Mešanico damo v ponev, pristavimo in na rahlem ognju mešamo, da se rabarbara in jagode nekoliko zmehčajo in se nastali sokovi zgostijo. 3 Sadno mešanico skupaj z vsemi zgoščenimi sokovi z dna ponve stresemo v (lončen ali keramični) pekač. Pečenemu drobljencu dodamo naribane mandlje, nato pa vse skupaj posujemo po nadevu v pekaču. Za 20 minut porinemo v pečico, da se sadje zmehča in drobljenec zlato porumeni. Pustimo, da se rahlo ohladi, nato pa razdelimo na krožnike in še toplo jed postrežemo z vaniljevim sladoledom. Čas priprave in kuhanja: 50 minut

Kremna porova juha s krompirjem Potrebujemo 1 veliko steblo pora, 4 srednje velike krompirje, 1 žlico kisle smetane, 1 strok česna, 1 ščep morske soli, sveže zmlet poper, 1 žlico oljčnega olja, 1,2 l vrele vode. Priprava Por dobro očistimo in umijemo ter narežemo na kolobarje. Krompir olupimo, operemo in narežemo na majhne koščke. Česen narežemo na koščke. V lonec vlijemo olje in dodamo por ter krompir. Premešamo in pristavimo, da se malo popraži. Šele nato dodamo česen in ko ta začne dišati, vse skupaj zalijemo z vodo. Solimo in popramo ter kuhamo tako dolgo, da se krompir zmehča (15–20 minut). Dodamo kislo smetano in vse skupaj gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Juho lahko postrežemo s popečenimi kockami kruha, kockami sira ali svežimi kolobarčki pora.