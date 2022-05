Okoli šeste ure včeraj zvečer je v Šentrupertu v prometni nesreči umrl 44-letni mopedist. Vozil je iz smeri Male Breze, ko v strmem klancu ni prilagodil hitrosti in načina vožnje lastnostim ceste in vozniškim sposobnosti. »Zapeljal je s ceste in trčil v drevo,« so sporočili s PU Celje. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. To je že šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje.

Hudo poškodovan motorist

Okoli pol dveh popoldan pa so policisti obravnavali še prometno nesrečo v Rogatcu, v kateri se je hudo poškodoval 36-letni motorist iz Nemčije. Pri vožnji proti Dobovcu je v blagem levem ovinku zapeljal v desno s ceste, trčil v robnik, zapeljal na varnostno ograjo, nato drsel po njej, na koncu pa padel na travnik ob cesti. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.