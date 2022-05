Najboljša ekipa rednega dela z najboljšim trenerjem lige Montyjem Williamsom je drugi polčas odprla z delnim izidom 11:4 in se ni več ozirala nazaj, Dallas pa je samo v tretji četrtini, ki jo je Phoenix dobil s 33:14, izgubil 12 žog.

Booker je po tekmi razkril, da so se skupaj s trenerjem Williamsom usedli in pregledali posnetke, nato pa je trener pripravil izboljšave in podal navodila, ki so se jih igralci skušali držati. »Malo smo študirali pred televizijo. Trener je pripravil popravke, mi smo si le prizadevali, da smo se jih držali,« je dejal Booker.

Dončić je bil spet prvi strelec Dallasa, Jalen Brunson je dodal 21 točk. Vendar so Mavericks iz igre metali le 38-odstotno.

»Ena stvar, ki je danes nikakor nismo mogli najti, je bil ritem igre. Na zadnjih dveh tekmah smo imeli dober ritem. Mislim, da je Phoenix ena najboljših ekip v obrambi, če ne celo najboljša v tej prvini igre. Jasno, tekmec nam je dovolil le 80 točk in to veliko pove. To je res zavidanja vreden dosežek,« je po tekmi dejal slovenski zvezdnik.

»Na naslednji tekmi bo žoga morala bolje krožiti, predvsem pa bomo morali imeti boljši ritem igre - hitrejši,« je še dodal Dončić.

V boju na štiri zmage je Phoenix povedel s 3:2, tako da si že na šesti tekmi lahko zagotovi uvrstitev v finale zahodne konference.

Šesta, morda že odločilna tekma je v petek spet na sporedu v Teksasu.

Prednost s 3:2 so si na vzhodu priigrali tudi košarkarji Miami Heat, ki so peto tekmo konferenčnega polfinala proti Philadelphia 76ers dobili s 120:85, potem ko so prejšnji dve tekmi izgubili. Prvi strelec vročice je bil Jimmy Butler s 23 točkami.

Butler je bil le eden od sedmih košarkarjev Miamija, ki so dosegli vsaj deset točk. Max Strus je k zmagi prispeval 19 točk in deset skokov, Gabe Vincent 15 točk, Victor Oladipo je dodal 13 točk s klopi, Bam Adebayo pa 12.

Philadelphia pa nikakor ni mogla zagnati motorja, prvi zvezdnik Joel Embiid, ki je spet igral z zaščitno masko, še ni bil pravi. Tekmo je končal s 17 točkami, James Harden pa z le 14. Skupno so košarkarji Philadelphie zadeli le 31 od 85 metov na koš.

»Naredili smo, kar smo morali. Zmagali smo doma. Ko zadevamo na koš, smo druga ekipa. Želim si, da bi tako igrali tudi takrat, ko nam ne gre vse po maslu,« je po tekmi dejal Butler in pred šesto tekmo, na kateri si lahko Miami že priigra finale vzhodne konference, napovedal: »Če se bomo le držali navodil, se osredotočili na obrambne naloge, potem bomo zmagali.«