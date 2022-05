Skupno je nocoj nastopilo 17 držav.

Skupina LPS je z veliko mladostniške energije in disko ritmi nocoj nastopila kot peta po vrsti. Glasbeno skupino celjskih gimnazijcev, ki je nastala leta 2018, sestavljajo vokalist Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na električni in Zala Velenšek na bas kitari ter klaviaturist Žiga Žvižej.

Kot prava je v razprodani torinski dvorani PalaOlimpico pred približno 15.000 gledalci bila na vrsti Albanija, ki jo je na nocojšnjem polfinalnem večeru zastopala pevka Ronela Hajati s pesmijo Sekret (Skrivnost). Sledila je latvijska fantovska skupina Citi Zeni z ironično himno življenju veganov s pesmijo Eat Your Salad (Pojej svojo solato). Latvijska soseda Litva je kot tretja po vrsti stavila na hipnotični elektro pop s pevko Moniko Liu in pesmijo Sentimentai (Čustva).

Da dečki jočejo (Boys Do Cry) je v baladi za Švico prepeval 28-letni v Kanadi rojen Marius Bear. Ukrajinska hip hop skupina Kaluš Orkester, ki je kot šesta nastopila za LPS, se je predstavila z etno odo s pridihom hip hopa in ukrajinskega rapa Stefanija, ki jo je občinstvo v dvorani nagradilo z bučnim in stoječim aplavzom.

Bolgarska skupina Intelligent Music Project je stavila na svojo rockovsko Intention (Namero). 21-letna nizozemska pevka S10 (Stien den Hollander) se je poglobila v De Diepte (Globino).

Moldavska narodna punk skupina Zdob si Zdub in narodni duet Fratii Advahov (Brata Advahov) sta s poskočno hip hop pesmijo z elementi punka in folklornih tonov prepevala o Trenuletul (Vlakcu). Saudade, Saudade (Hrepenenje, hrepenenje) je prevevalo portugalsko pevko Maro (Mariano Brito da Cruz Forjaz Secca), ki je pela v portugalskem in angleškem jeziku.

Hrvaška pevka Mia Dimšić iz Osijeka se je na evrovizijskem odru predstavila s pop balado Guilty Pleasure (Krivi užitek). Danski The Show (Šov) je bila pesem dansko-švedske ženske pop rock skupine Reddi, ki so jo sestavili prav za letošnje evrovizijsko tekmovanje. Avstrija je letos na tekmovanje postala dvojec DJ LUM!X in pevko Pio Mario, ki sta se predstavila z energično pesmijo Halo.

Če je Moldavija stavila na brata, se je Islandija odločila za sestre. Skupina Systur (Sestre) je ob igranju kitar zapele pesem Medž Haekkandi Sol (Z vzhajajočim soncem). Grško-norveška pevka Amanda Georgiadi Tenfjord je v imenu Grčije zapela Die Together (Umreti skupaj). Norveški pop duet Subwoolfer, ki je nastopil z maskama v podobi volkov, pa pesem Give That Wolf A Banana (Daj temu volku banano). Kot zadnja je nocoj na evrovizijski oder stopila armenska predstavnica Rosa Linn s pesmijo Snap (Tlesk).

Prireditev vodili Alessandro Cattelan, Laura Pausini, Mika

Voditelji današnjega evrovizijskega večera so bili italijanski televizijski voditelj Alessandro Cattelan, pevka Laura Pausini in v Libanonu rojeni britanski pevec Mika. Trojica bo vodila tudi preostala dva evrovizijskega večera, četrtkov drugi polfinale in sobotni finale, ko bo znan zmagovalec letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije.

Nocoj so lahko glasove po stacionarnih in mobilnih telefonih ter prek posebne evrovizijske aplikacije prispevali tudi slovenski poslušalci in gledalci, ki v skladu s pravili niso mogli glasovati za LPS. Predhodno je svoje glasove že podala slovenska strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednica Alenka Godec, Lucija Harum, Gaber Radojevič, Arne Međedović in Tilen Artač.

Prvi polfinalni večer je med glasovanjem glasbeno dopolnil tudi Ples lepote italijanskega DJ Bennyja Benassija, italijanskega glasbenega ustvarjalca Dardusta in angleške skupine Sophie and the Giants. Geslo letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije je sicer Zvok lepote.

Komentator nocojšnjega slovenskega prenosa na 2. programu TV Slovenija je bil Andrej Hofer. Prenos je bilo moč spremljati tudi na Valu 202, Radiu Maribor in rtvslo.si