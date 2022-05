Šokantno in neverjetno skrajno potezo so potegnili vodilni v futsalskem klubu Litija. V uradni izjavi na spletni strani so namreč objavili, da je klub izstopil iz vseh tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS) in hkrati prenehal delovati. Glavni razlog za to je odnos NZS in sodniške organizacije NZS do Litije in drugih klubov, so zapisali Litijani.

S prenehanjem delovanja FC Litija se končuje era največjega in najuspešnejšega kluba v zgodovini Slovenije; v svojem delovanju je nanizal deset naslovov državnega in superpokalnega prvaka, devet naslovov pokalnega prvaka ter še ogromno uvrstitev v finale – med drugim je v njem igral tudi letos, a zdaj po prvi tekmi in porazu proti Dobovcu torej prenehal delovati. Pri čemer je, kot so zapisali Litijani, pri katerih je funkcionarsko pot začel tudi Aleksander Čeferin, »sodu izbilo dno prav dogajanje na prvi finalni tekmi 1. SFL, kjer so se ponovno dogajale nedopustne napake. Začelo se je z delegiranjem treh štajerskih sodnikov štajerski ekipi v dvoboju proti nam, kar se ni zgodilo prvič. To se je dogajalo tudi v preteklih letih, na kar smo večkrat opozarjali. In očitno se bo še nekaj časa, saj se kljub pozivom klubov sodniški organizaciji ne spremeni prav nič. Ustvaril se je klan, ki vodi sojenje v Sloveniji in je nedotakljiv.« Dodali so, da delegiranje nekaterih sodnikov, ki po njihovem mnenju ne dosegajo osnovnih standardov sojenja, uničuje šport, ki so mu v Litiji posvetili 40 let. »Da ne govorimo o delegiranju sodnikov, ki pristransko sodijo svojim bivšim klubom, v katerih so v preteklosti celo igrali. Tu so tudi podcenjevalni odnosi sodnikov do uradnih oseb, igralcev ter kluba pred in med samo tekmo,« še piše v izjavi za javnost.

Na novico o izstopu litijskega kluba se je odzvala tudi krovna zveza. Kot so pojasnili, gre za individualno odločitev kluba, na katero NZS nima vpliva. »Odločitev obžalujemo, saj je FC Litija ena od najuspešnejših ekip v Sloveniji in ena od nosilk slovenskega futsala že vrsto let,« so zapisali pri NZS in dodali, da zveza ne namerava polemizirati o kasnejšem, popolnoma neutemeljenem in subjektivnem zapisu na spletni strani kluba, obenem pa so Litijo pozvali, da kljub trenutni situaciji svojo odločitev še enkrat pretehta.