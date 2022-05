Križevniška cerkev – četrta delna zmaga križnikov

Novembra bo minilo trideset let, odkar je križniški red vložil denacionalizacijski zahtevek za križevniško cerkev. Podržavili so jim jo 31. decembra 1949, ministrstvo za kulturo pa jim jo je nedavno vrnilo v last in posest. To je storilo že četrtič in najverjetneje ne zadnjič.