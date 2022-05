»Zame je to nekaj popolnoma novega, priznam, da sem tudi malce nervozen, bo pa to lepa priložnost, da se naučim česa novega. Pričakujem predvsem svoj napredek, zame je to nov svet,« je pred prvim treningom v športni dvorani Črnuče dejal šele 17-letni Nik Mujanović, eden od številnih novincev na letošnjem prvem reprezentančnem zboru odbojkarske izbrane vrste. Mladi Kamničan, sicer korektor Calcita Volleyja, je pošteno priznal: »Sam poznam vse igralce, dobro vem, kdo je kdo, ne vem pa, ali oni poznajo mene.«

Kar niti ni presenetljivo, saj nekateri od njih že vrsto let, tako kot Alen Pajenk, v letošnji sezoni igralec grškega Olympiacosa, igrajo v tujini in so izgubili stik s slovensko klubsko odbojko. »Veseli me, da imamo spet obetavno mlajšo generacijo, ki bo nadaljevala naše delo, na nas starejših pa je, da jim pri tem pomagamo,« se je novih obrazov razveselil 36-letni Mariborčan, ki že enajsto sezono igra v tujini. »Ne štejem več, katere reprezentančne priprave so to, vendar mi motiva nikoli ne zmanjka, saj je še vedno kar nekaj stvari, ki bi jih radi naredili. Še vedno nimamo odličja v ligi narodov, še vedno nismo naredili kakšnega odmevnejša rezultata na svetovnih prvenstvih, še nikoli nismo igrali na olimpijskih igrah. Skratka, še marsikaj moramo postoriti,« Pajenku, ki ima manjše težave s stopalom, kar ne zmanjka izzivov.

Postopno stopnjevanje

Kakor tudi ne povratniku v izbrano vrsto, Mitji Gaspariniju, ki se je od reprezentance poslovil po lanski ligi narodov, tako da ni sodeloval pri še tretji srebrni kolajni na evropskih prvenstvih. »Razen tega, da je kar nekaj novih obrazov in da je nov tudi selektor, je vse drugo, kot je bilo. Dogovor je, da skušam ekipi pomagati po svojih močeh, pred nami je veliko tekem, ideja pa je, da bi se od reprezentance potem resnično dokončno poslovil na svetovnem prvenstvu v Ljubljani,« je svojo vrnitev pojasnil neuničljivi 37-letni Izolan, ki je imel svoje prve reprezentančne priprave pred 17 leti.

Novi selektor slovenskih odbojkarjev, Avstralec Mark Lebedew, ki je v letošnji sezoni vodil nemški Friedrichshafen, za katerega igra Dejan Vinčić, je pred odgovorno nalogo. V zadnjih sedmih letih slovenski odbojkarji navdušujejo z igrami, ker pa bo del svetovnega prvenstva potekal tudi v Ljubljani, so pričakovanja javnosti še toliko večja. »Vsi se veselimo svetovnega prvenstva, ki bo v Sloveniji, kar je za nas idealna situacija. Tudi liga narodov bo zelo pomembna, saj vsaka tekma šteje za uvrstitev na svetovni lestvici. Obe tekmovanji in priprave moramo čim pametneje usklajevali. Imamo srečo, da imamo zares dobro ekipo, da imamo veliko dobrih igralcev, ne le tri ali štiri. Naša naloga na pripravah je, da bodo vsi igralci pred začetkom svetovnega prvenstva v najboljši možni formi,« je dejal Lebedew, ki je pred petimi dnevi praznoval 55. rojstni dan.

»Vsak igralec ima za seboj drugačno sezono, nekateri so ravno zaključili tekmovanje, drugi še igrajo, zato priprav ne moremo začeti z vsemi naenkrat. Prav tako morajo nekateri starejši igralci pozdraviti svoje poškodbe, predvsem pa se morajo spočiti. Mislim, da bo tako najbolje, bo pa to priložnost za mlajše igralce, da se dokažejo na prvih pripravljalnih tekmah, ki so pred nami. Začeli bomo z individualnim delom, da se vsi skupaj privadimo na trenažni proces, nato pa bomo obremenitve postopoma stopnjevali,« je načrt priprav pojasnil novi selektor slovenskih odbojkarjev, ki bodo do konca prihodnjega tedna večinoma trenirali v dvorani Tivoli.

Za začetek s Hrvaško

Za zdaj so ob Pajenku, Gaspariniju in Mujanoviću na pripravah še Gregor Pernuš, Uroš Planinšič, Jan Klobučar, Jure Okroglič, Jan Kozamernik, Matic Videčnik ter novinci Janž Janez Kržič, Črtomir Bošnjak in Alan Košenina. »Občutki so zanimivi. Doslej sem za nekatere od teh igralcev navijal le po televiziji, zdaj sem z njimi, in komaj čakam, da se nam pridružijo še ostali,« je v pričakovanju preostalih reprezentantov Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta, Klemna Čebulja, Roka Možiča, Žige Šterna, Alena Šketa, Saše Štalekarja in Tončka Šterna (ta bo kariero nadaljeval v grškem Olympiacosu, kjer sta že njegov reprezentančni soigralec Alen Pajenk in nekdanji selektor Alberto Guliani), ki se bodo pripravam pridružili pozneje, dejal najstarejši novinec, 25-letni Alan Košenina.

Prvi pripravljalni tekmi bo slovenska moška reprezentanca igrala 20. in 21. maja proti Hrvaški prav tako v Ljubljani, nakar sledijo tekme v Srbiji in Bolgariji. Prvi turnir lige narodov jih čaka v Braziliji, kjer bodo 7. junija igrali z reprezentanco ZDA. Sledila bosta turnirja na Filipinih (od 21. do 26. junija) in v Gdansku (od 5. do 10. julija). Zaključni turnir najboljše osmerice rednega dela lige narodov se bo v Bologni začel 20. avgusta. Vrhunec sezone pa bo seveda svetovno prvenstvo, ki ga bosta namesto Rusije od 26. avgusta do 11. septembra gostili Slovenija in Poljska.

Seznam slovenske reprezentance Podajalci: Dejan Vinčič (VfB Friedrichshafen, Nem), Gregor Ropret (Cambrai Volley, Fra), Gregor Pernuš (ACH Volley Ljubljana), Uroš Planinšič (Merkur Maribor); sprejemalci: Tine Urnaut (Zenit St. Peterburg, Rus), Klemen Čebulj (Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Rok Možič (Verona Volley, Ita), Žiga Štern (Foinikas Syros, Grč), Jan Klobučar (Kamnik), Jure Okroglič (ACH Volley Ljubljana), Črtomir Bošnjak (Črnuče); korektorji: Tonček Štern (Gas Sales Bluenergy Piacenza, Ita), Alen Šket (ACH Volley Ljubljana), Nik Mujanovič (Kamnik); srednji blokerji: Jan Kozamernik (Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Alen Pajenk (Olympiacos, Grč), Sašo Štalekar (Panathinaikos, Grč), Matic Videčnik (ACH Volley Ljubljana), Danijel Koncilja (AS Cannes, Fra), Janez Janž Kržič (Merkur Maribor); prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley Ljubljana), Alen Košenina (Merkur Maribor).