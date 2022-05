Generalna skupščina ZN je Češko danes izvolila v Svet ZN za človekove pravice, iz katerega je bila Rusija v začetku aprila začasno izključena zaradi pokolov civilistov v Ukrajini, ki jo je napadla 24. februarja. Češka bo sedež v svetu obdržala za preostanek triletnega mandata Rusije do 31. decembra prihodnje leto.

Češki zunanji minister se je zahvalil članicam ZN za izvolitev njegove države v Svet ZN za človekove pravice, poroča britanska mreža BBC.

Izrazil je hvaležnost za zaupanje Češki in dejal, da se bo njegova država nemudoma lotila dela v okviru četrtkovega zasedanja, posvečenega kršitvam človekovih pravic med rusko invazijo na Ukrajino.

Svet za človekove pravice je v ponedeljek napovedal, da bo imel posebno sejo na zahtevo Kijeva, da bi preučil »poslabšanje položaja človekovih pravic v Ukrajini, ki izhaja iz ruske agresije«.

Človekove pravice ostajajo prednostna naloga češke vlade, ki se, kot je dejal, vrača k zapuščini nekdanjega češkega predsednika in borca za človekove pravice Vaclava Havla. »Sodimo v Svet za človekove pravice, Rusija pa ne,« je dejal Lipavsky za češki novičarski portal Novinky.cz.

Rusija se četrtkove posebne seje Sveta ZN za človekove pravice o Ukrajini ne bo udeležila, je medtem sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova, »ruska delegacija s svojo navzočnostjo ne bo legitimirala te nove politične predstave, organizirane pod krinko izredne seje«.

Dejala, je, da so bili ruski argumenti in pojasnila o pravih ciljih te» posebne vojaške operacije in resničnem stanju na terenu popolnoma prezrti«. Očitno je, da jih tudi tokrat ne bo slišati med »novim protiruskim ukrepom« Zahoda, je dodala po poročanju BBC.