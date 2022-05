Torej, dragi zuckerbergi, cooki, gatesi in muski, kaj vas uči slavna Slovenija? Da lahko svoja družbena omrežja in podobne e-pogruntavščine vržete v koš. V Sloveniji so najbolj popularni, najbolj dolgoživi (po dve desetletji) in najbolj izvoljivi tisti politiki, ki se vaših »gedžetov« niti s palico ne dotaknejo. Pri nas deluje princip, ki velja od pamtiveka, da je najučinkovitejša komunikacija tista, ko prideš v živo do človeka, na dveh nogah – ali kot je rekel mestni župan v omenjenem intervju, »managing by walking around«. Skratka, draga Silicijeva dolina, ti Sloveniji že ne boš kos.