Jesenice. Krajevna tabla, ki voznike na cesti opozarja, da so vstopili v občino Jesenice, opozarja tudi, da gre za mesto narcis. Pogled proti Golici izdaja, da so te rastline, ki travnike običajno maja povsem pobelijo, že začele cveteti. Kot pravi Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor), narcise trenutno cvetijo tako v Plavškem kot v Javorniškem Rovtu kot tudi v Planini pod Golico. »Da pa bodo pobelile pobočja Golice, bo treba še malo počakati. Tam bodo cvetele predvidoma konec maja in na začetku junija,« opozarja.

Do cvetočih travnikov z brezplačnimi avtobusi

Cvetenje narcis, katerega ogled je posebno doživetje, v vasi pod Golico privablja številne obiskovalce, ki prihajajo predvsem z osebnimi avtomobili. A parkirnih mest, ki bi bila na voljo vsem, v teh vaseh ni, zato obiskovalci parkirajo na dvoriščih domačinov, na dovoznih cestah in podobno. Prometnega kaosa, ki v preteklih letih predvsem ob koncih tedna ni omogočal niti običajnega življenja domačinov, kaj šele morebitnega dostopa interventnih vozil, so se že lani vsi vpleteni lotili z brezplačnimi avtobusi, ki jih uvajajo tudi v letošnjem letu, uporabo cest pa dovoljujejo ob koncih tedna le domačinom.

»Prvič bo avtobusni prevoz organiziran že ta konec tedna, 14. in 15. maja, sicer pa še 21. in 22. maja ter 28. in 29. maja 2022. Obiskovalci bodo pred občino Jesenice lahko brezplačno parkirali svoje vozilo in se z izredno avtobusno linijo, ki bo med 7. in 17. uro vozila najmanj vsako polno uro, v bolj zasedenem času pa še pogosteje, zapeljali v Planino pod Golico in Javorniški Rovt. Organiziran prevoz in zapora bosta pogojena z lepo vremensko napovedjo in ju v primeru slabega vremena ne bo,« napovedujejo na občini Jesenice. Dodajajo, da je avtobusni prevoz za ogled narcis za vse uporabnike brezplačen, avtobusi pa bodo ustavljali tudi na avtobusnih postajališčih po Jesenicah, tako da bodo med drugim poskrbeli za obiskovalce, ki bodo na Jesenice prispeli z vlakom. Obiskovalci bodo na avtobusu prejeli letak z voznim redom brezplačnega avtobusa in s predlogi, kje se med ogledom narcis lahko okrepčajo.

Najlepši pogled je z roba travnika

»Narcisa je zaščitena rastlinska vrsta, katere trganje in nabiranje v večjem obsegu je prepovedano. Sme se nabrati le toliko rastlin, kolikor jih človek še lahko zaobjame med palcem in kazalcem eno roke. Kljub vsemu spodbujamo obiskovalce, naj jih ne trgajo. Najlepše so, ko jih gledamo z očmi, ne z rokami. In najlepše so na travniku, ne v domači vazi. Tudi za fotografiranje zagotovo zadostuje, če se postavite na rob travnika, na katerem uspevajo, in ne ležete na njegovo sredino, saj jih pohodite in uničite,« svetuje Klinar.

Ohranjanje narcis je za kraje pod Golico ključnega pomena. V Ragorju in na občini Jesenice so se zato že pred leti odločili, da bodo k temu poskušali spodbuditi tudi lastnike zemljišč, pa naj gre za kmete ali za lastnike počitniških objektov, spomladi obdanih s cvetočimi travniki. Domislili so se projekta z naslovom Ohranimo narcise, v katerem lastnikom travnikov za početje, ki ohranja narcise, zagotavljajo denarno nadomestilo, saj je takšen travnik zanje z gospodarskega vidika manj uporaben. Kot pravi Klinar, sem sodi pozna paša živine, predvsem drobnice, ki čebulice pohodi, pozna košnja travnikov, ko narcise že odcvetijo, in podobno.

Prvo leto se je projektu pridružilo po Klinarjevih besedah 20 lastnikov zemljišč, po štirih letih se lahko pohvalijo s 35. Prav tako so povečali delež površin z narcisami, vključenih v projekt, in sicer z začetnih slabih 30 hektarov na trenutnih 41 hektarov zemljišč. »Ob tem pa je človeška roka za ohranjanje narcis ključnega pomena,« opozarja Klinar. Narcise, ki jim domačini pravijo tudi ključavnice, uspevajo na svetlih površinah, zato je na primer preprečevanje zaraščanja travnikov zelo pomembno.