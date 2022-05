LPP bi lahko muk rešil ZMAJ

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko menijo, da je z napovedjo skorajšnjega začetka gradnje železniške in avtobusne postaje in načrti za posodobitev železniškega omrežja v regiji napočil čas, da resno zastavimo tudi posodobitev omrežja LPP. Predstavili so konkreten predlog zmogljivih mestnih avtobusnih linij – ZMAJ.