A je Aleš Hojs še živ? Kljub temu da ga nismo izvolili v parlament in je ustavno sodišče ugotovilo, da so njegovi (vladni) odloki o načinu ugotavljanja pogoja PCT neustavni, ker dišijo po diktaturi? Na žalost. Cinično nam še naprej svetuje, na primer, naj raje kupimo električni avto, če nam je bencin predrag. A je Franc Kangler še živ? Čeprav bo moral zapustiti mesto državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in vse ugodnosti z njim? Na žalost. Lahko še vedno zlorablja predpise, ki urejajo letenje s policijskimi helikopterji (Bovec). Kaj pa Branko Grims? Na žalost. Zlobno namiguje na razmerje med Golobom in bodočo predsednico državnega zbora, namesto da bi pometali pred lastnim pragom.

Je Tanja Fajon še živa, potem ko je stranka dosegla tako malo poslanskih mandatov? Na žalost, postala bo še zunanja ministrica. Če misli Golob resno s strokovnostjo, bi bil Milan Brglez boljša izbira. Aja, potem pa Matjaž Nemec ne bi mogel v Bruselj.

A je Ernest Petrič še živ, čeprav je lista Povežimo Slovenijo ostala pred parlamentom? Na žalost, lahko bo kandidiral za predsednika države. Pahor je že pred časom skrivnostno omenjal, da pozna človeka, primernega za to funkcijo.

Kaj imata Petrič in Boštjan M. Zupančič skupnega? Poleg tega, da sta oba bila ustavna sodnika? Ne bom se spuščala v morebitni skupni lastnosti, kot sta kameleonstvo in komolčarstvo, znano pa je, da je tudi Zupančič pred leti ciljal na predsedniško funkcijo. Napisal je nekakšen manifest, če se prav spominjam, kjer se je oklical za glas preslišanih, a se je potem umaknil, Petrič pa se zdaj skriva za »številnimi« državljani, ki ga nagovarjajo h kandidaturi. Oba se tudi povezujeta s spornimi voditelji strank za »narodov blagor«. Zupančič je bil celo sodnik na evropskem sodišču za človekove pravice, pa je kandidiral na listi stranke Domovinska liga – Dom rasističnega Bernarda Brščiča. Je M. Zupančič še živ, ker so mu volilci namenili tako malo glasov? Na žalost. Zdaj so njegove izjave pokazale, da ni samo seksist, ampak tudi antisemit.

A je Jože Možina še živ? Na žalost. Ponavlja, da se leto 1945 lahko ponovi: »Številni (novinarji) so kot v revolucionarnem transu, kar spominja na zgodovinski slovenski razkol, ko se je hujskanje, blatenje stopnjevalo v nasilje.« A res? Očitno ne bo nikoli priznal, da so povzročitelji nestrpnosti oni, tako kot ne priznajo, da so bili domobranci izdajalci.

A sta Igor Pirkovič in Jadranka Rebernik še živa? Na žalost. Bosta še v mojem pisanju odkrila sovražnost in se pritožila vodstvu? Menda jima ogromno ljudi nepopisno grozi. Janševi oboževalci se tako »bojijo« ustvarjalnosti in pronicljive Štefančičeve kritičnosti, da so se ga odkrižali. RTV Slovenija pa ni državna, še manj strankarska, je naša. Vsem, ne glede na politično barvo, izobrazbo in starost, ljubiteljem glasbe, kulture in športa, vernim in nevernim, bi morala kaj ponuditi. Če si želimo Studio City s Štefančičem, bi nam odgovorni morali to omogočiti. Saj nam tudi nedeljske maše in verske oddaje, mar ne? Nekateri novinarji pa naj si namesto igranja žrtev priznajo, da so se (so jih) zaradi političnih interesov zelo precenili.

Je Borut Pahor še živ? Na žalost. Če še ne veste, zakaj je Golob tako prepričljivo zmagal, vam to pove Pahor (predsednik države, ki se, hvala bogu, ne, hvala zakonodaji, počasi poslavlja). To je kazen za koalicijo, čeprav je dobro vladala, in trmasto opozicijo, ki je ni pustila pri miru. Znova nas prepričuje o svojem »uravnoteženem« pogledu: vsi so za vse enako odgovorni, tudi za slab dialog. S tem poudarja svojo večno mantro o dialogu: niste poslušali mojih nasvetov, se pogovarjali in dogovarjali, zdaj pa »tretji dobiček ima«. Državljani ne marajo prepirov. Po drugi strani pa še vedno miži pred vsemi posledicami Janševega razdiranja, kaj drugega, seveda, ni pričakovati. Zato je še dobro, da je podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje državnega zbora, ki bo 13. maja, in dobro, da bodo letos tudi predsedniške volitve.

Polona Jamnik, Bled