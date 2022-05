Slovo, dostojno kultne oddaje

Kaj se zgodi, ko se srečajo televizija, gledališče in politični pritiski na svobodo novinarstva in umetniškega izražanja? Zgodi se dan zmage: v Slovenskem mladinskem gledališču smo v živo gledali ultimativno oddajo obglavljenega Studia City, preimenovano v Studio 9. maj. To je bilo slovo Marcela Štefančiča in ekipe, dostojno ugleda te kultne oddaje.