Za tango sta potrebna dva

Evtanazija ponovno razvnema naša čustva. Predlog zakona o pomoči pri končevanju življenja je pričakovano spodbudil živahno, toda zaenkrat prav nič konstruktivno debato. Pri prebiranju mnenj strokovnjakov, novinarjev in laikov ugotavljam, da je nenatančno razumevanje definicij postopkov, ki so nam v zadnjem obdobju življenja lahko v pomoč pri spoprijemanju s trpljenjem in izgubo dostojanstva, pomembna ovira za dosego konstruktivnega dialoga. Zato si poglejmo osnovne definicije.