Drevi, ob 20.30, bo na celjskem stadionu prvi vrhunec domače nogometne sezone 2021/22, ko se bosta v finalu pokala Nogometne zveze Slovenije pomerila Koper, ki bo imel vlogo domačina, in Bravo. Primorci bodo naskakovali četrto pokalno lovoriko v klubski zgodovini, potem ko so se veselili uspeha v sezonah 2005/06 (v finalu so premagali Celje), 2006/07 (boljši so bili od Maribora) in 2014/15 (na kolena so spravili Celje). Ljubljančani so sistemsko delo v zadnjih sezonah kronali s svojo prvo uvrstitvijo v pokalni finale. V primeru naslova Bravo ne bo spisal le klubske zgodovine s prvo domačo člansko lovoriko, temveč se bo tudi prvič v karieri uvrstil v Evropo.

Bravo na krilih prvenstvenega uspeha z Mariborom

Trener Brava Dejan Grabić je priznal, da ga je pred zadnjo prvenstveno tekmo z Mariborom skrbelo, kakšen bo v primeru poraza ljubljanskega kluba odziv javnosti. »V prvi postavi sem začel celo z mladincem, saj sem želel odpočiti nekatere igralce pred za nas najpomembnejšo tekmo sezone. Izkazalo se je, da smo odigrali eno najboljših tekem. Navdušen sem bil, ker smo dobro igro povezali v devetdeset minut in po 60. ali 70. minuti nismo padli v tempu, kot se rado zgodi v nogometu,« je opisal generalko pred pokalnim finalom Dejan Grabić, ko je Bravo s 3:1 premagal Maribor in omogočil Kopru naskok na vodilno mesto najmočnejše slovenske lige. Ljubljanski strateg je vesel, da je zdravstveni karton v moštvu brezhiben in bo imel na razpolago vse igralce.

»Dodaten klubski motiv pred finalom je, da se v primeru zmage uvrstimo v Evropo. To dejstvo nam ne zbuja evforije, se pa zavedamo lepe priložnosti. Ne glede na to, kako se bo razpletel finale, se bomo na enak način pripravili za 1. krog novega prvenstva,« umirja strasti Dejan Grabić. »Res je, da sem v karieri igral že nekaj pomembnih dvobojev, toda tokratnega bi vseeno postavil na vrh. Imamo priložnost, da spišemo klubsko zgodovino, in to je za nas izjemen motiv. V klubu imamo veliko mladih igralcev, ki si utirajo nogometno pot, zato se dobro zavedajo pomembnosti tekme,« pravi kapetan Brava Martin Kramarič.

Zeljković spoštuje tekmeca

Trener Kopra Zoran Zeljković o Bravu govori spoštljivo. Rad poudari, da je kot igralec nosil dres ljubljanskega kluba, zato dobro pozna delo in vizijo Brava. Koprski strateg v svojih izjavah ne skriva, da z enim očesom pogleduje tudi v nadaljevanje državnega prvenstva, saj ima Koper sijajno priložnost za osvojitev državnega naslova. »Rezultat pokalnega finala bo gotovo vplival na nadaljevanje sezone. Nimam težav sprejeti bremena odgovornosti. A to pred dvobojem ne pomeni ničesar. Igrali bomo proti tekmecu, ki nas je v tej sezoni v prvenstvu že premagal, Maribor celo dvakrat, kar le govori o moči ljubljanskega kluba,« odgovarja Zoran Zeljković, ki se zaveda izjemne priložnosti za osvojitev dvojne krone. A globoko v sebi se tudi zaveda, da lahko Koper za zdaj izjemno uspešno sezono konča tudi brez lovorike.

Koprski kapetan Ivica Guberac je bolj sproščen. Med tiskovno konferenco v Ljubljani je komuniciral s številnimi znanimi obrazi iz nogometnega sveta, medtem ko je bila preostala trojica precej bolj resna. »Lahko vam zatrdim, da je vzdušje v slačilnici odlično. Igralci pravijo, da gredo na zelenico uživat in osrečit koprske navijače. Verjamem, da bo padlo veliko golov,« dviguje temperaturo Ivica Guberac in dodaja: »Na zadnji tekmi proti Taboru sem prejel močan udarec v gleženj. Ali bom finale igral na igrišču ali ne, še ne vem, vem pa, da bom v vsakem primeru naredil vse, da osvojimo lovoriko. Veliko energije vlagamo v svoje delo, sedaj pa je prišel čas, da vse skupaj unovčimo.«

Tako Grabić kot Zeljković sta v en glas poudarila, da ne bi imela nič proti, če bi bil pokalni finale na sporedu po koncu ligaškega tekmovanja. Dvoboj ima namreč velik pomen, saj bodo v primeru zmage Brava iz 1. SNL v Evropo napredovali le najboljši trije klubi, v primeru zmage Kopra pa tudi četrtouvrščeno moštvo. Soglasna sta tudi, da se kluba poznata do potankosti in da bo kateri koli trener težko presenetil drugega. »V nogometu lahko vedno presenetiš tekmeca tako, da vratarja postaviš v napad,« je v šali sklenil Zoran Zeljković.

Najprej ženski finale Ob 15.30 bodo na celjsko igrišče najprej stopile nogometašice, potem ko se bosta v finalu pokala NZS pomerila ŽNK Olimpija Ljubljana in ŽNK Ljubljana. Trener Olimpije Miomir Kondić je na tiskovni konferenci poudaril, da imajo v klubu izjemno naporen ritem tekmovanj, da pa je najbolj ponosen, ker so pri svojem delu uspešni. »Na tekmice smo se dobro pripravili. Igrati v finalu je vselej privilegij. Ne skrivamo ambicij po dvojni kroni,« poudarja Kondić. Urška Žganec je v preteklosti že igrala v pokalnem finalu, tokrat pa bo prvič v vlogi trenerke Ljubljane. »Ne smemo pozabiti, da je bil naš klub ustanovljen šele junija lani. Uvrstitev v finale pokala je za nas lepa nagrada. Storile bomo vse, da presenetimo favorita,« napoveduje Urška Žganec.