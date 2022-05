Decembrska premiera in štiri reprize baleta Mojster in Margareta so potekale pred razprodano dvorano, vlogo Margarete je odplesala primabalerina Olga Smirnova. Baletna predstava, nastala na podlagi romana ruskega pisatelja Mihaila Afanasjeviča Bulgakova, je bila eden kariernih vrhuncev umetniškega vodje Baleta SNG Maribor Edwarda Cluga in njegove ekipe sodelavcev. Manj kot tri mesece kasneje je ruski predsednik Vladimir Putin napadel Ukrajino in zanetil najhujšo evropsko krizo 21. stoletja. Povzročila je tudi kadrovski pretres v moskovskem Bolšoj teatru.

Izbrisani iz repertoarja

Zaradi nestrinjanja z napadom na Ukrajino je Bolšojev ansambel zapustilo več plesalk in plesalcev, med drugim Olga Smirnova, ki je imela vodilno vlogo v Clugovi predstavi. »Z vsem srcem sem proti vojni,« je v začetku marca sporočila po aplikaciji telegram in dodala, da si nikoli ni mislila, da se bo sramovala Rusije. Zdaj živi in ustvarja v Amsterdamu. S položaja glavnega dirigenta in glasbenega direktorja državnega akademskega gledališča je nekaj dni zatem odstopil Tugan Sokijev, ki se je znašel pod mednarodnim pritiskom, naj se opredeli do ruskega napada na Ukrajino. Vojne sicer ni eksplicitno obsodil, temveč je zgolj sporočil, da je in bo vedno nasprotoval konfliktom v kakršni koli obliki.

Vodstvo Bolšoja pa je prejšnji teden razburilo oboževalce opere in baleta z nenadno odpovedjo predstav režiserjev, ki sta se izrekla proti vojni v Ukrajini. Iz repertoarja sta brez uradnega pojasnila izginila opera Don Pasquale v režiji Timofeja Kuljabina in baletne predstave NurejevKirila Serebrenikova.

Kuljabin je svoj račun na instagramu uporabil za izražanje solidarnosti z Ukrajino in zasmehovanje ruskega opisa njenih dejanj. V eni objavi je pokazal ponarejeno različico naslovnice Vojne in miru Leva Tolstoja, pri čemer je prvo besedo naslova zamenjal s »posebna operacija« – izraz, ki ga Kremelj uporablja za invazijo. Serebrenikov je prejšnji mesec v intervjuju za France 24 dejal, da je »povsem očitno, da je Rusija začela vojno« in da mu je to zlomilo srce. »To je humanitarna katastrofa, to so reke krvi,« je dejal. Režiserja sta že pred časom zapustila Rusijo. Po poročanju številnih medijev je posebno ogorčenje povzročila odpoved Serebrenikove predstave Nurejev, ki je bila premierno uprizorjena v Bolšoj teatru leta 2017 in temelji na zgodbi o plesalcu Rudolfu Nurejevu, ki je leta 1961 prebegnil na Zahod.

Sodeč po podatkih spletne strani pa na repertoarju ostaja balet Mojster in Margareta Edwarda Cluga, umetniškega vodje baleta SNG Maribor. Junija so predvidene tri reprize. Clug je to baletno predstavo v dveh dejanjih opisal kot največji projekt v svoji dosedanji karieri. Zasnoval ga je v sodelovanju s svojo zdaj že dolgoletno stalno ekipo. Ob skladatelju Milku Lazarju v njej sodelujejo še scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, mojster osvetljave Tomaž Premzl in asistent Miloš Isailovič.

Clug: Predstava ni moja

Na Dnevnikove pobude za pogovor o usodi moskovske predstave se je Edward Clug odzval z molkom. Na to temo in o dogajanju v Rusiji ter Ukrajini je sicer že spregovoril za Parado plesa. Povedal je, da je prejel provokativna novinarska vprašanja iz različnih držav. Novinarji iz Stuttgarta so ga vprašali, če se bo udeležil protestov umetnikov in bo v podporo Ukrajini prepovedal Bolšoju odigrati predstavo. »V nasprotju z mnogimi mojimi kolegi se moja osebna podpora Ukrajini dogaja tu, lokalno z ljudmi,« je poudaril Clug. »Predstava Mojster in Margareta ni moja last, je zaključeno poglavje in sodi v Moskvo, njihova odločitev je, ali jo bodo odigrali še naprej ali ne.«

V pogovoru je koreograf še izpostavil, da SNG Maribor podpira ukrajinske plesalce in plesalke: »Skrbimo za njihovo namestitev in prehrano ter jim ustvarjamo pogoje za nadaljevanje dela, če ne drugega, vsaj trening, to dnevno rutino, da malo pozabijo na grozote, ki se dogajajo z njihovimi ljubljenimi – očetom, bratom, ljubimcem.« V Maribor se je med drugim zatekla družina Denisa in Anastasije Matvienko. Baletnika sta bila do februarja letos člana ansambla Mariinskega gledališča v Sankt Peterburgu. Zakonca sta v nedeljo nastopila na dobrodelnem baletnem koncertu za mir v ljubljanski operi in na ponedeljkovem odprtju Križank.