Včeraj je bil na Giru prvi dan premora, ko so se kolesarji in celotne ekipe iz Madžarske preselili na Sicilijo. Danes je kolesarje čakala prva gorska preizkušnja, ki je potekala povsem v skladu s pričakovanji in kot navadno potekajo etape, ki se zaključijo na znamenitem vulkanu Etna.

Kämna preprečil Lopezu, da bi ponovil Polanca

Pred skoraj natanko petimi leti (9. maja 2017) je fantastična solo vožnja uspela Janu Polancu, ki je na Etni slavil eno svojih največjih zmag kariere. Polanec je takrat skoraj celotni vzpon, ki ga zaznamuje močan veter v prsa, prevozil sam.

Za enak podvig se je danes odločil mladi Španec Juan Pedro Lopez Perez, ki je bil na dobri poti k svoji prvi zmagi v profesionalni karieri. Na njegovo žalost se z njegovimi načrti ni strinjal Lennard Kämna, ki je Španca ujel nekaj kilometrov pred ciljem, nato pa sta se skupaj udarila za zmago.

Ob veliki utrujenosti je Pedro Lopez veliko napako storil v ostrem levem zavoju 100 metrov pred ciljem in Nemec se je odpeljal zmagi na proti. V svoj življenjepis je tako zmagi na Touru dodal še zmago na Giru. Mladi Španec se je moral zadovoljiti z drugim mestom, nagrada za veliko borbo pa je prišla v obliki rožnate majice – z veliko prednostjo pred glavnino je namreč Pedro Lopez novi vodilni na Giru.

Prvi pokazatelj moči

V glavnini se favoriti z ubežniki niso preveč ubadali in so brez težav puščali veliko prednost. Na 23-kilometrskem vzponu je ekipa Ineosa pokazala, da ima resen namen obraniti lansko zmago na Giru. Ves vzpon so narekovali oster ritem, ki je že razkril prve padle kapetane. Tempu nista mogla slediti nekdanja zmagovalca Italijanske pentlje Vincenzo Nibali (Astana) in Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). To je predvsem za Astano hud udarec, saj je že na začetku etape zaradi poškodbe ostala brez prvega kapetana Miguela Angela Lopeza. Glavnina je na koncu za zmagovalcem zaostala dobri dve minuti in pol.

https://dai.ly/x8ap1us