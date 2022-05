Nekdanji župnik v Preski pri Medvodah Franc Klopčič je bil danes na ljubljanskem okrožnem sodišču ponovno oproščen obtožbe, da je spolno zlorabil osemletno deklico. Očitek o spolni zlorabi je prišel na dan leta 2012, Klopčičevo početje pa naj bi segalo v leti 2004 in 2005. Zdaj se je končalo že drugo prvostopenjsko sojenje. Prvo se je začelo septembra 2014. Na njem je bil oproščen, nato je višje sodišče spremenilo sodbo v obsodilno in mu izreklo kazen štirih let zapora, nakara je vrhovno sodišče sodbo višjega razveljavilo. Zadeva je znova romala na višje sodišče, ki je, tokrat v drugačni sestavi kot prvič, odredilo novo prvostopenjsko sojenje. Vseskozi je potekalo za zaprtimi vrati. Tudi včeraj je bila javna le razglasitev sodbe, obrazložitev razlogov pa ponovno tajna. Sodba še ni pravnomočna.