V naslednjih petih letih bodo v družbi, kot je dejal Bryson, v razvoj novih tehnologij vložili šest milijonov evrov, v prvem letu delovanja pa bodo zaposlili predvidoma 20 inženirjev različnih strok. Podjetje Blueberry s sedežem v Trbovljah, ki je bilo ustanovljeno z namenom postavitve globalnega standarda v industriji merilne tehnike, napoveduje prebojne tehnološke inovacije.

Družbi Dewesoft in HBK imata v novoustanovljenem podjetju po 50-odstotni lastniški delež. Podjetje HBK, ki letno ustvari okrog 500 milijonov evrov prometa, je sicer del podjetja Spectris PLC, ki kotira na londonski borzi.

Generalni direktor Dewesofta Andrej Orožen je pojasnil, da v njihovi družbi na letni ravni ustvarijo okoli 50 milijonov evrov prometa. Gre za najhitreje rastoče podjetje na področju merilne tehnike. Njihove merilne instrumente uporabljajo v številnih industrijah, kot so avtomobilska, letalska, vesoljska, transportna in energetska. V dobrih 20 letih obstoja je podjetje zraslo v multinacionalko s 16 hčerinskimi podružnicami po vsem svetu in več kot 300 zaposlenimi.

Podjetji sta združili svoje raziskovalne sposobnosti

Generalni direktor Blueberryja Jure Knez je spomnil, da različni merilni inštrumenti med seboj pogosto niso kompatibilni. To v praksi pomeni resno oviro za pospešene raziskave in razvoj, kjer programerji in inženirji izgubljajo ure, včasih tudi tedne in mesece, da med seboj povežejo merilne naprave in s tem tudi podatke.

HBK in Dewesoft sta v Blueberryju združila svoje raziskovalne sposobnosti. Blueberry naj bi prinesel rešitve kot osrednji, manjkajoči del sestavljanke, ki bo inštitutom in razvojnim industrijskim podjetjem omogočil dvig učinkovitosti, produktivnosti in razvojne hitrosti, sta izpostavila Knez in Bryson.

Po Knezovih besedah na razvoju interoperabilnih rešitev Blueberry trenutno že delajo najboljši razvijalci obeh družb, v kratkem pa se jim bodo pridružili še inženirji, ki bodo zaposleni izključno na Blueberryju.