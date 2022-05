Predhodne navedbe več španskih medijev o odstavitvi je na novinarski konferenci potrdila obrambna ministrica Margarita Robles. Ministrica je dodala javnosti prej nepoznano informacijo o tem, da je bil lani tudi na mobilni napravi notranjega ministra aktiviran vohunski program Pegaz. Že v začetku meseca je vlada razkrila, da so maja in junija 2021 hekerji napadli naprave premierja in obrambne ministrice.

Po poročanju španske tiskovne agencije EFE za napadi na predstavnike vlade domnevno stoji tuja entiteta, medtem ko je odstavljena vodja obveščevalne agencije potrdila, da so španski obveščevalci vohunili za katalonskimi politiki.

Paz Esteban, sploh prva ženska na čelu španske obveščevalne agencije CNI, je minuli teden pred parlamentarno komisijo odgovarjala na vprašanja o aferi. Po navedbah več virov za španske medije je na zaslišanju potrdila, da je CNI vohunil za katalonskimi separatisti brez sodne privolitve. Vladni viri so medijem zatrdili, da v vladi niso bili seznanjeni z ravnanjem CNI.

S programom Pegaz vohunili tudi za premierjem Sanchezom

Vohunska afera je izbruhnila aprila, ko je kanadski raziskovalni laboratorij Citizen Lab razkril, da je bil na mobilne telefone 60 posameznikov, povezanih s katalonskim separatističnim gibanjem nameščen vohunski program Pegaz. Vohunjenje, ki je med drugim prizadelo tudi nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta in sedanjega predsednika katalonske vlade Pereja Aragonesa, naj bi se pričelo po spornem referendumu o neodvisnosti Katalonije leta 2017, ki ga je Madrid razglasil za nezakonitega.

Afera se je dodatno poglobila, ko je vlada razkrila, da je bil program Pegaz lansko leto aktiviran tudi na telefonih premierja Sancheza in ministrice Margarite Robles. Kdo stoji za temi napadi, ostaja neznanka. Novi politični pretresi ogrožajo stabilnost Sanchezove vlade, ki se za parlamentarno večino zanaša tudi na glasove katalonskih poslancev, poroča AFP.

Program Pegaz deluje tako, da pametne telefone spremeni v žepne vohunske naprave in omogoči dostop do sporočil, fotografij, kamere in lokacije tarče. Programska oprema izraelskega porekla se je leta 2021 znašla v središču pozornosti, potem ko je več medijev v skupni preiskavi poročalo, da jo vlade uporabljajo za vohunjenje za aktivisti, novinarji, odvetniki in politiki.