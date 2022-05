Prihodki skupine so v prvem četrtletju znašali 539,6 milijona evrov, kar je 154,6 milijona evrov več kot leto prej, ko so vknjižili 385 milijonov evrov prihodkov, izhaja iz danes objavljenega poročila o četrtletnem poslovanju. V prvih treh mesecih leta so na letališču v Frankfurtu našteli okoli 7,3 milijona potnikov. Preko brniškega letališča pa je med januarjem in marcem potovalo 126.659 potnikov.

»Na nadaljnje okrevanje števila potnikov je le začasno vplival izbruh koronavirusne različice omikron, zaradi česar se je število potnikov v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta močno povečalo. Večja odprava omejitev potovanj in odprtje posameznih trgov sta zagotovila rast medcelinskega in evropskega prometa, zlasti na področju počitniških potovanj,« so zapisali v Fraportu.

Tovorni promet je na frankfurtskem letališču medletno padel za osem odstotkov na 511.155 ton, medtem pa je na Letališču Jožeta Pučnika porasel za 11,2 odstotka na 2906 ton. Manjši padec na letališču v Frankfurtu med drugim pripisujejo strogim protikoronskim ukrepom na Kitajskem in zaporam zračnega prostora zaradi vojne v Ukrajini.

Fraport je ohranil svoje napovedi za tekoče poslovno leto. Čisti dobiček bo po pričakovanjih skupine pozitiven in se bo gibal med 50 in 150 milijoni evrov.